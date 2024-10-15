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"Хезболла" выпустила по Израилю около 115 снарядов за сутки, сообщила ЦАХАЛ

"Хезболла" выпустила по Израилю около 115 снарядов за сутки, сообщила ЦАХАЛ - РИА Новости, 15.10.2024

"Хезболла" выпустила по Израилю около 115 снарядов за сутки, сообщила ЦАХАЛ

Ливанское шиитское движение "Хезболлах" в понедельник выпустило около 115 снарядов по территории Израиля, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). РИА Новости, 15.10.2024

2024-10-15T00:36

2024-10-15T00:36

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обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Ливанское шиитское движение "Хезболлах" в понедельник выпустило около 115 снарядов по территории Израиля, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). "По состоянию на 23.30 (совпадает с мск), около 115 снарядов, выпущенных... "Хезболлах", пересекли границу Ливана и Израиля", - говорится в сообщении армии в Telegram-канале. Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибли уже более 2 тысяч человек, включая лидеров шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории. Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.

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в мире, израиль, ливан, хезболла, армия обороны израиля (цахал), обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024