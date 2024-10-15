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В Ангарске ликвидировали открытое горение на складе
В Ангарске ликвидировали открытое горение на складе - РИА Новости, 15.10.2024
В Ангарске ликвидировали открытое горение на складе
Открытое горение на складе в Иркутской области ликвидировано, сообщает МЧС РФ. РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T06:03
2024-10-15T06:03
2024-10-15T06:05
происшествия
иркутская область
россия
ангарск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Открытое горение на складе в Иркутской области ликвидировано, сообщает МЧС РФ. Ранее ведомство сообщало, что в Иркутской области в городе Ангарск на улице Тельмана тушат крупный пожар на складе. Он был локализован на площади 1050 квадратных метров. "Сотрудники МЧС России ликвидировали открытое горение в Иркутской области", - говорится в Telegram-канале МЧС РФ.
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происшествия, иркутская область, россия, ангарск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Иркутская область, Россия, Ангарск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)