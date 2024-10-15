https://ria.ru/20241015/sklad-1978060990.html

В Ангарске ликвидировали открытое горение на складе

В Ангарске ликвидировали открытое горение на складе - РИА Новости, 15.10.2024

В Ангарске ликвидировали открытое горение на складе

Открытое горение на складе в Иркутской области ликвидировано, сообщает МЧС РФ. РИА Новости, 15.10.2024

2024-10-15T06:03

2024-10-15T06:03

2024-10-15T06:05

происшествия

иркутская область

россия

ангарск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Открытое горение на складе в Иркутской области ликвидировано, сообщает МЧС РФ. Ранее ведомство сообщало, что в Иркутской области в городе Ангарск на улице Тельмана тушат крупный пожар на складе. Он был локализован на площади 1050 квадратных метров. "Сотрудники МЧС России ликвидировали открытое горение в Иркутской области", - говорится в Telegram-канале МЧС РФ.

иркутская область

россия

ангарск

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происшествия, иркутская область, россия, ангарск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)