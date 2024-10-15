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Следствие устанавливает, кто причастен к подрыву машины в Москве
Следствие устанавливает, кто причастен к подрыву машины в Москве - РИА Новости, 15.10.2024
Следствие устанавливает, кто причастен к подрыву машины в Москве
Мужчина, пострадавший в результате взрыва машины на юго-западе Москвы, находится в реанимации, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка СК России. РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T11:41
2024-10-15T11:41
2024-10-15T12:36
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Мужчина, пострадавший в результате взрыва машины на юго-западе Москвы, находится в реанимации, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка СК России.В ведомстве подчеркнули, что в настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лица, причастного к совершению данного преступления".СК и прокуратура сообщали, что после инцидента с машиной на Профсоюзной улице пострадали три человека, в том числе мужчина и 6-летний мальчик, возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Приоритетная версия взрыва - предпринимательская деятельность потерпевшего, заявили в СК.Как передаёт корреспондент РИА Новости, взрывом задело два автомобиля: у Tank поврежден капот, у Mazda – боковое стекло и бампер. Мощность взрывного устройства в тротиловом эквиваленте при подрыве внедорожника Tank составила около 30 граммов, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
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РИА Новости
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происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф), авто
Происшествия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ), Авто
Следствие устанавливает, кто причастен к подрыву машины в Москве
СК: следствие устанавливает, кто причастен к подрыву машины на юго-западе Москвы
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Мужчина, пострадавший в результате взрыва машины на юго-западе Москвы, находится в реанимации, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка СК России.
В ведомстве подчеркнули, что в настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лица, причастного к совершению данного преступления".
СК и прокуратура сообщали, что после инцидента с машиной на Профсоюзной улице пострадали три человека, в том числе мужчина и 6-летний мальчик, возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Приоритетная версия взрыва - предпринимательская деятельность потерпевшего, заявили в СК.
Как передаёт корреспондент РИА Новости, взрывом задело два автомобиля: у Tank поврежден капот, у Mazda – боковое стекло и бампер. Мощность взрывного устройства в тротиловом эквиваленте при подрыве внедорожника Tank составила около 30 граммов, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.