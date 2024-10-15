https://ria.ru/20241015/siyyarto-1978063207.html

Сийярто назвал победу Трампа лучшим вариантом для Венгрии

Сийярто назвал победу Трампа лучшим вариантом для Венгрии - РИА Новости, 15.10.2024

Сийярто назвал победу Трампа лучшим вариантом для Венгрии

С точки зрения венгров лучше будет, если американцы изберут президентом Дональда Трампа, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Венгрии Петер Сийярто, добавив, РИА Новости, 15.10.2024

2024-10-15T07:16

2024-10-15T07:16

2024-10-15T07:16

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венгрия

дональд трамп

петер сийярто

камала харрис

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 окт – РИА Новости. С точки зрения венгров лучше будет, если американцы изберут президентом Дональда Трампа, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Венгрии Петер Сийярто, добавив, что Будапешт будет уважать любой выбор граждан США. "Мы очень гордимся тем фактом, что президент Трамп обычно ссылается на свои дружеские отношения с премьер-министром (Венгрии Виктором – ред.) Орбаном. У них прекрасные отношения как на личной, так и на профессиональной основе. Они уже прекрасно сотрудничали во время президентского срока Трампа. С тех пор они поддерживают эти отношения", - сказал Сийярто. "И если смотреть на выборы в США с венгерской точки зрения — не с американской (я не могу этого сделать - я не американец, я венгр, поэтому я могу рассматривать американские выборы только с венгерской точки зрения), конечно, с венгерской точки зрения, для нас было бы намного лучше, если бы американцы избрали президента Трампа", - подчеркнул он. В то же время он подчеркнул, что венгры всегда уважают результаты выборов в Соединенных Штатах, независимо от их итога. "Мы стараемся выстроить наилучшие отношения, потому что это показывает уважение к воле американского народа", - заключил он. Ранее Сийярто назвал "не лучшим стартом" слова кандидата в президенты США от демократов Камалы Харрис в адрес венгерского премьер-министра Виктора Орбана. На прошлой неделе в эфире программы Late Show with Stephen Collbert телеканала CBS News, ведущий начал говорить о том, что экс-президент Дональд Трамп любит рассказывать о своих тесных отношениях с Виктором Орбаном, Си Цзиньпином и Ким Чен Ыном. Внезапно Харрис перебила его и назвала всех перечисленных лидеров "диктаторами, автократами и теми, кого отлично описывает слово "убийцы". В свою очередь Сийярто заявил, комментируя слова Харрис, что подобные заявления неприемлемы и являются проявлением неуважения к венграм. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.

https://ria.ru/20241015/tramp-1978060238.html

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в мире, сша, венгрия, дональд трамп, петер сийярто, камала харрис