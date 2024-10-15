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Сийярто дал оценку планам ЕС по отказу от российский энергоносителей - РИА Новости, 15.10.2024
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06:07 15.10.2024 (обновлено: 06:09 15.10.2024)
https://ria.ru/20241015/siyyarto-1978061106.html
Сийярто дал оценку планам ЕС по отказу от российский энергоносителей
Сийярто дал оценку планам ЕС по отказу от российский энергоносителей - РИА Новости, 15.10.2024
Сийярто дал оценку планам ЕС по отказу от российский энергоносителей
Намерение стран Евросоюза отказаться к 2027 году от энергоносителей из РФ – это идеологический подход, Будапешт не пойдет на это, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T06:07
2024-10-15T06:09
россия
венгрия
евросоюз
петер сийярто
в мире
европа
санкции в отношении россии
экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 окт - РИА Новости. Намерение стран Евросоюза отказаться к 2027 году от энергоносителей из РФ – это идеологический подход, Будапешт не пойдет на это, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.Страны ЕС в выпущенном весной 2022 года плане REPowerEU обозначили цель по отказу от российского трубопроводного газа в 2027–2028 годах."Это абсолютно иррациональный подход. Потому что этот подход не имеет ничего общего с физикой. Этот вопрос не имеет отношения к экономической конкурентоспособности. Этот вопрос не имеет ничего общего с "зеленым переходом". Это чисто политическое обязательство. А принятие политических обязательств в сфере энергетики просто не имеет смысла. Такого рода догматичный идеологический подход для нас не подходит", - сказал Сийярто.По его словам, Венгрия довольна сотрудничеством с Россией и не получала предложений лучше, поэтому не видит смысла отказываться от российского газа.Глава МИД Венгрии ранее заявил, что бенефициаром рецессии в Европе являются США. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан также указывал, что Европа проигрывает, отказываясь от российских энергоносителей в пользу американских, поскольку вынуждена переплачивать за них в 5-10 раз. По его словам, Европа должна задать вопросы "американским друзьям" о том, кто выигрывает в этой ситуации.В РФ ранее не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.
https://ria.ru/20241014/siyyarto-1977880968.html
https://ria.ru/20241015/siyyarto-1978054064.html
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россия, венгрия, евросоюз, петер сийярто, в мире, европа, санкции в отношении россии, экономика
Россия, Венгрия, Евросоюз, Петер Сийярто, В мире, Европа, Санкции в отношении России, Экономика
Сийярто дал оценку планам ЕС по отказу от российский энергоносителей

Сийярто: Венгрию не устраивает подход ЕС к отказу от российских энергоносителей

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 окт - РИА Новости. Намерение стран Евросоюза отказаться к 2027 году от энергоносителей из РФ – это идеологический подход, Будапешт не пойдет на это, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
Страны ЕС в выпущенном весной 2022 года плане REPowerEU обозначили цель по отказу от российского трубопроводного газа в 2027–2028 годах.
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"Это абсолютно иррациональный подход. Потому что этот подход не имеет ничего общего с физикой. Этот вопрос не имеет отношения к экономической конкурентоспособности. Этот вопрос не имеет ничего общего с "зеленым переходом". Это чисто политическое обязательство. А принятие политических обязательств в сфере энергетики просто не имеет смысла. Такого рода догматичный идеологический подход для нас не подходит", - сказал Сийярто.
По его словам, Венгрия довольна сотрудничеством с Россией и не получала предложений лучше, поэтому не видит смысла отказываться от российского газа.
Глава МИД Венгрии ранее заявил, что бенефициаром рецессии в Европе являются США. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан также указывал, что Европа проигрывает, отказываясь от российских энергоносителей в пользу американских, поскольку вынуждена переплачивать за них в 5-10 раз. По его словам, Европа должна задать вопросы "американским друзьям" о том, кто выигрывает в этой ситуации.
В РФ ранее не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
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Вчера, 03:08
 
РоссияВенгрияЕвросоюзПетер СийяртоВ миреЕвропаСанкции в отношении РоссииЭкономика
 
 
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