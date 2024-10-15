https://ria.ru/20241015/siyyarto-1978061106.html

Сийярто дал оценку планам ЕС по отказу от российский энергоносителей

Сийярто дал оценку планам ЕС по отказу от российский энергоносителей - РИА Новости, 15.10.2024

Сийярто дал оценку планам ЕС по отказу от российский энергоносителей

Намерение стран Евросоюза отказаться к 2027 году от энергоносителей из РФ – это идеологический подход, Будапешт не пойдет на это, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 15.10.2024

2024-10-15T06:07

2024-10-15T06:07

2024-10-15T06:09

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 окт - РИА Новости. Намерение стран Евросоюза отказаться к 2027 году от энергоносителей из РФ – это идеологический подход, Будапешт не пойдет на это, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.Страны ЕС в выпущенном весной 2022 года плане REPowerEU обозначили цель по отказу от российского трубопроводного газа в 2027–2028 годах."Это абсолютно иррациональный подход. Потому что этот подход не имеет ничего общего с физикой. Этот вопрос не имеет отношения к экономической конкурентоспособности. Этот вопрос не имеет ничего общего с "зеленым переходом". Это чисто политическое обязательство. А принятие политических обязательств в сфере энергетики просто не имеет смысла. Такого рода догматичный идеологический подход для нас не подходит", - сказал Сийярто.По его словам, Венгрия довольна сотрудничеством с Россией и не получала предложений лучше, поэтому не видит смысла отказываться от российского газа.Глава МИД Венгрии ранее заявил, что бенефициаром рецессии в Европе являются США. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан также указывал, что Европа проигрывает, отказываясь от российских энергоносителей в пользу американских, поскольку вынуждена переплачивать за них в 5-10 раз. По его словам, Европа должна задать вопросы "американским друзьям" о том, кто выигрывает в этой ситуации.В РФ ранее не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.

https://ria.ru/20241014/siyyarto-1977880968.html

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россия, венгрия, евросоюз, петер сийярто, в мире, европа, санкции в отношении россии, экономика