https://ria.ru/20241015/siyyarto-1978054064.html

Сийярто назвал условие для блокировки санкций ЕС против российской нефти

Сийярто назвал условие для блокировки санкций ЕС против российской нефти - РИА Новости, 15.10.2024

Сийярто назвал условие для блокировки санкций ЕС против российской нефти

Если Будапешт лишат исключения из санкций на закупку трубопроводной российской нефти Венгрия наложит вето в Евросоюзе на сами санкции, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 15.10.2024

2024-10-15T03:08

2024-10-15T03:08

2024-10-15T03:19

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петер сийярто

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 окт - РИА Новости. Если Будапешт лишат исключения из санкций на закупку трубопроводной российской нефти Венгрия наложит вето в Евросоюзе на сами санкции, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Петер Сийярто."Санкции обычно пересматриваются каждые шесть месяцев. И пока действуют санкции, эти исключения (на поставки трубопроводной нефти в Венгрию и Словакию — ред.) должны оставаться в силе, потому что в противном случае мы наложим вето на санкции", — сказал Сийярто.Он добавил, что лидеры остальных стран ЕС "довольно хорошо это понимают, поэтому исключения предоставляются".В мае 2022 года лидеры Евросоюза приняли шестой пакет антироссийских санкций, который предусматривал постепенное введение эмбарго на импорт нефти из России. При этом запрет коснулся лишь поставок по морю, а поступающая по трубопроводу "Дружба" нефть не подпала под ограничения, в первую очередь, по требованию Венгрии.

https://ria.ru/20240909/vengriya-1971702498.html

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в мире, россия, венгрия, евросоюз, санкции в отношении россии, экономика, петер сийярто