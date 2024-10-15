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Сийярто назвал условие для блокировки санкций ЕС против российской нефти
Сийярто назвал условие для блокировки санкций ЕС против российской нефти - РИА Новости, 15.10.2024
Сийярто назвал условие для блокировки санкций ЕС против российской нефти
Если Будапешт лишат исключения из санкций на закупку трубопроводной российской нефти Венгрия наложит вето в Евросоюзе на сами санкции, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T03:08
2024-10-15T03:08
2024-10-15T03:19
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 окт - РИА Новости. Если Будапешт лишат исключения из санкций на закупку трубопроводной российской нефти Венгрия наложит вето в Евросоюзе на сами санкции, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Петер Сийярто."Санкции обычно пересматриваются каждые шесть месяцев. И пока действуют санкции, эти исключения (на поставки трубопроводной нефти в Венгрию и Словакию — ред.) должны оставаться в силе, потому что в противном случае мы наложим вето на санкции", — сказал Сийярто.Он добавил, что лидеры остальных стран ЕС "довольно хорошо это понимают, поэтому исключения предоставляются".В мае 2022 года лидеры Евросоюза приняли шестой пакет антироссийских санкций, который предусматривал постепенное введение эмбарго на импорт нефти из России. При этом запрет коснулся лишь поставок по морю, а поступающая по трубопроводу "Дружба" нефть не подпала под ограничения, в первую очередь, по требованию Венгрии.
https://ria.ru/20240909/vengriya-1971702498.html
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в мире, россия, венгрия, евросоюз, санкции в отношении россии, экономика, петер сийярто
В мире, Россия, Венгрия, Евросоюз, Санкции в отношении России, Экономика, Петер Сийярто
Сийярто назвал условие для блокировки санкций ЕС против российской нефти
Сийярто: Венгрия наложит вето на нефтяные санкции ЕС при отмене исключения