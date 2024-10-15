https://ria.ru/20241015/siriya-1978092503.html
Россия надеется, что Израиль осознает опасность ударов по ее военным в САР
Россия надеется, что Израиль осознает опасность ударов по ее военным в САР - РИА Новости, 15.10.2024
Россия надеется, что Израиль осознает опасность ударов по ее военным в САР
Россия рассчитывает, что Израиль осознаёт опасность нанесения ущерба российским военным в Сирии, доводит это до израильских властей, заявил посол РФ в Израиле... РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T11:33
2024-10-15T11:33
2024-10-15T11:33
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израиль
россия
сирия
анатолий викторов
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Россия рассчитывает, что Израиль осознаёт опасность нанесения ущерба российским военным в Сирии, доводит это до израильских властей, заявил посол РФ в Израиле Анатолий Викторов в эфире телеканала "Россия-24". "Мы рассчитываем на то, что командование армии обороны Израиля в полной мере осознаёт опасности возникновения угрозы жизни и здоровья наших военнослужащих. По соответствующим каналам мы доводим нашу глубокую обеспокоенность... действиями израильских вооружённых сил", - сказал Викторов.
https://ria.ru/20240924/voyna-1974359553.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, россия, сирия, анатолий викторов, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Россия, Сирия, Анатолий Викторов, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Россия надеется, что Израиль осознает опасность ударов по ее военным в САР
Викторов: РФ надеется, что Израиль осознает опасность ударов по ее военным в САР