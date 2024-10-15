https://ria.ru/20241015/siriya-1978092503.html

Россия надеется, что Израиль осознает опасность ударов по ее военным в САР

Россия надеется, что Израиль осознает опасность ударов по ее военным в САР - РИА Новости, 15.10.2024

Россия надеется, что Израиль осознает опасность ударов по ее военным в САР

Россия рассчитывает, что Израиль осознаёт опасность нанесения ущерба российским военным в Сирии, доводит это до израильских властей, заявил посол РФ в Израиле... РИА Новости, 15.10.2024

2024-10-15T11:33

2024-10-15T11:33

2024-10-15T11:33

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россия

сирия

анатолий викторов

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Россия рассчитывает, что Израиль осознаёт опасность нанесения ущерба российским военным в Сирии, доводит это до израильских властей, заявил посол РФ в Израиле Анатолий Викторов в эфире телеканала "Россия-24". "Мы рассчитываем на то, что командование армии обороны Израиля в полной мере осознаёт опасности возникновения угрозы жизни и здоровья наших военнослужащих. По соответствующим каналам мы доводим нашу глубокую обеспокоенность... действиями израильских вооружённых сил", - сказал Викторов.

https://ria.ru/20240924/voyna-1974359553.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, израиль, россия, сирия, анатолий викторов, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024