https://ria.ru/20241015/selidovo-1978105356.html
Пушилин сообщил о предпосылках для охвата Селидово
Пушилин сообщил о предпосылках для охвата Селидово - РИА Новости, 15.10.2024
Пушилин сообщил о предпосылках для охвата Селидово
Глава ДНР Денис Пушилин заявил в эфире телеканала "Россия 24", что есть все предпосылки для "охвата" города Селидово в ходе продвижения на красноармейском... РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T12:27
2024-10-15T12:27
2024-10-15T12:27
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
денис пушилин
безопасность
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МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин заявил в эфире телеканала "Россия 24", что есть все предпосылки для "охвата" города Селидово в ходе продвижения на красноармейском (украинское название - покровском) направлении. "Это всё красноармейское направление, здесь каждый населённый пункт важен, потому что противник всё это время создавал там укрепрайон. И здесь, если брать Украинск, то, конечно же, нам важен охват Селидово. И целесообразности, судя по всему, нет на лобовые штурмы, а есть все предпосылки, что город будет охвачен. Это если смотреть на карту. Но, конечно же, сам военный замысел здесь только военные наши знают, как и с какой стороны будут продвигаться", - рассказал Пушилин. Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский говорил, что российские военные уже берут в "клещи" Кураховку и Селидово.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, денис пушилин, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Безопасность
Пушилин сообщил о предпосылках для охвата Селидово
Глава ДНР Пушилин: есть все предпосылки для "охвата" города Селидово
МОСКВА, 15 окт – РИА Новости.
Глава ДНР Денис Пушилин заявил в эфире телеканала "Россия 24
", что есть все предпосылки для "охвата" города Селидово в ходе продвижения на красноармейском (украинское название - покровском) направлении.
"Это всё красноармейское направление, здесь каждый населённый пункт важен, потому что противник всё это время создавал там укрепрайон. И здесь, если брать Украинск, то, конечно же, нам важен охват Селидово. И целесообразности, судя по всему, нет на лобовые штурмы, а есть все предпосылки, что город будет охвачен. Это если смотреть на карту. Но, конечно же, сам военный замысел здесь только военные наши знают, как и с какой стороны будут продвигаться", - рассказал Пушилин.
Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский говорил, что российские военные уже берут в "клещи" Кураховку и Селидово.