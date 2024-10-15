https://ria.ru/20241015/selidovo-1978105356.html

Пушилин сообщил о предпосылках для охвата Селидово

Пушилин сообщил о предпосылках для охвата Селидово - РИА Новости, 15.10.2024

Пушилин сообщил о предпосылках для охвата Селидово

Глава ДНР Денис Пушилин заявил в эфире телеканала "Россия 24", что есть все предпосылки для "охвата" города Селидово в ходе продвижения на красноармейском... РИА Новости, 15.10.2024

2024-10-15T12:27

2024-10-15T12:27

2024-10-15T12:27

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

денис пушилин

безопасность

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МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин заявил в эфире телеканала "Россия 24", что есть все предпосылки для "охвата" города Селидово в ходе продвижения на красноармейском (украинское название - покровском) направлении. "Это всё красноармейское направление, здесь каждый населённый пункт важен, потому что противник всё это время создавал там укрепрайон. И здесь, если брать Украинск, то, конечно же, нам важен охват Селидово. И целесообразности, судя по всему, нет на лобовые штурмы, а есть все предпосылки, что город будет охвачен. Это если смотреть на карту. Но, конечно же, сам военный замысел здесь только военные наши знают, как и с какой стороны будут продвигаться", - рассказал Пушилин. Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский говорил, что российские военные уже берут в "клещи" Кураховку и Селидово.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

донецкая народная республика, денис пушилин, безопасность