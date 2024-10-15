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Пушилин сообщил о предпосылках для охвата Селидово - РИА Новости, 15.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:27 15.10.2024
https://ria.ru/20241015/selidovo-1978105356.html
Пушилин сообщил о предпосылках для охвата Селидово
Пушилин сообщил о предпосылках для охвата Селидово - РИА Новости, 15.10.2024
Пушилин сообщил о предпосылках для охвата Селидово
Глава ДНР Денис Пушилин заявил в эфире телеканала "Россия 24", что есть все предпосылки для "охвата" города Селидово в ходе продвижения на красноармейском... РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T12:27
2024-10-15T12:27
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
денис пушилин
безопасность
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МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин заявил в эфире телеканала "Россия 24", что есть все предпосылки для "охвата" города Селидово в ходе продвижения на красноармейском (украинское название - покровском) направлении. "Это всё красноармейское направление, здесь каждый населённый пункт важен, потому что противник всё это время создавал там укрепрайон. И здесь, если брать Украинск, то, конечно же, нам важен охват Селидово. И целесообразности, судя по всему, нет на лобовые штурмы, а есть все предпосылки, что город будет охвачен. Это если смотреть на карту. Но, конечно же, сам военный замысел здесь только военные наши знают, как и с какой стороны будут продвигаться", - рассказал Пушилин. Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский говорил, что российские военные уже берут в "клещи" Кураховку и Селидово.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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донецкая народная республика, денис пушилин, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Безопасность
Пушилин сообщил о предпосылках для охвата Селидово

Глава ДНР Пушилин: есть все предпосылки для "охвата" города Селидово

© РИА Новости / Евгений БиятовРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
Российские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин заявил в эфире телеканала "Россия 24", что есть все предпосылки для "охвата" города Селидово в ходе продвижения на красноармейском (украинское название - покровском) направлении.
"Это всё красноармейское направление, здесь каждый населённый пункт важен, потому что противник всё это время создавал там укрепрайон. И здесь, если брать Украинск, то, конечно же, нам важен охват Селидово. И целесообразности, судя по всему, нет на лобовые штурмы, а есть все предпосылки, что город будет охвачен. Это если смотреть на карту. Но, конечно же, сам военный замысел здесь только военные наши знают, как и с какой стороны будут продвигаться", - рассказал Пушилин.
Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский говорил, что российские военные уже берут в "клещи" Кураховку и Селидово.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинБезопасность
 
 
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