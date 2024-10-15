https://ria.ru/20241015/saratov-1978218219.html

Саратовские волонтеры отправили на СВО 200 армейских наборов сухого душа

Саратовские волонтеры отправили на СВО 200 армейских наборов сухого душа - РИА Новости, 15.10.2024

Саратовские волонтеры отправили на СВО 200 армейских наборов сухого душа

"Серебряные" волонтеры из Саратовской области отправили в зону специальной военной операции около 200 наборов армейского сухого душа, сообщило министерство... РИА Новости, 15.10.2024

2024-10-15T19:13

2024-10-15T19:13

2024-10-15T19:13

надежные люди

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сво

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САРАТОВ, 15 окт - РИА Новости. "Серебряные" волонтеры из Саратовской области отправили в зону специальной военной операции около 200 наборов армейского сухого душа, сообщило министерство труда и социальной защиты региона. "В центре социального обслуживания Питерского района под руководством Юлии Горбулиной волонтеры изготовили армейский сухой душ - специальный гигиенический набор для полевых условий, где доступ к воде ограничен. На данный момент сформировано порядка 200 таких наборов, которые отправляются в зону СВО", - говорится в сообщении ведомства, опубликованном в Telegram-канале министерства информации и массовых коммуникаций области. Заместитель министра труда и социальной защиты области - председатель комитета социального обслуживания населения Светлана Савочкина отметила, что добровольцы комплексных центров социального обслуживания одними из первых начали помогать участникам специальной военной операции, отправляя им посылки с теплыми вещами, различными заготовками, травяными чаями, окопными свечами. "Далее появились новые навыки, и помощь расширилась. Сейчас волонтеры изготавливают маскировочные сети, антидроновые одеяла и многое другое. Спасибо каждому "серебряному" волонтёру, кто отдает свое время и частичку своего сердца этому благородному делу", - приводятся слова Савочкиной в сообщении.

https://ria.ru/20240902/klinika-1970088044.html

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саратовская область, сво