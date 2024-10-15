https://ria.ru/20241015/rudenya-1978198625.html

Руденя: в Тверской области поддержка семей является первоочередной задачей

Руденя: в Тверской области поддержка семей является первоочередной задачей - РИА Новости, 15.10.2024

Руденя: в Тверской области поддержка семей является первоочередной задачей

Во вторник на заседании правительства Тверской области под руководством губернатора Игоря Рудени был рассмотрен ход реализации в тверском регионе президентского РИА Новости, 15.10.2024

2024-10-15T17:27

2024-10-15T17:27

2024-10-15T17:27

тверская область

тверская область

игорь руденя

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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Во вторник на заседании правительства Тверской области под руководством губернатора Игоря Рудени был рассмотрен ход реализации в тверском регионе президентского национального проекта "Демография", а также задачи в сфере семейной и демографической политики на 2025 год, сообщает пресс-служба регионального правительства. "В нашем регионе социальная поддержка семей, в первую очередь многодетных и молодых, создание условий для рождения и воспитания детей являются первоочередными задачами для всей системы публичной власти. Сегодня Тверская область является одним из лидеров в Центральном федеральном округе по уровню бюджетной поддержки семей с детьми. Но при этом наша задача не просто вкладывать деньги в системные проекты, а видеть их эффективность", - цитирует пресс-служба Руденю. Губернатор подчеркнул, что ключевой задачей в региональной демографической политике в настоящий момент является повышение рождаемости в семьях коренного населения Тверской области. По словам Рудени, комплекс мер, направленный на улучшение демографических показателей, должен включать не только прямые меры поддержки семей, но и развитие здравоохранения, дошкольного и школьного образования, обеспечение жильем, создание новых рабочих мест. Одно из ключевых направлений поддержки семей в Верхневолжье - помощь в решении жилищного вопроса. В этом году уже 229 семей получили социальные выплаты на частичное погашение ипотечных жилищных кредитов при рождении детей. При этом с 2024 года по инициативе Игоря Руденя повышен размер выплат по данной программе для матерей в возрасте не старше 25 лет, выплата также предоставляется женщинам в возрасте до 40 лет включительно (ранее не старше 35 лет), увеличен ее размер для многодетных семей при рождении четвертого и последующих детей. Также молодым семьям оказывается господдержка на приобретение (строительство) жилья. В этом году помощь предусмотрена 133 семьям, 40 из них – многодетные, шесть – семьи участников специальной военной операции. Особое внимание уделяется большим семьям. В том числе, предоставляется региональный материнский капитал при рождении третьего и последующих детей. В тверском регионе сохраняется многолетняя тенденция роста количества многодетных семей. За период действия нацпроекта "Демография", с 2019 года, количество больших семей увеличилось почти на треть. В настоящее время в Верхневолжье проживает почти 16 тысяч семей с тремя и более детьми. Наибольший рост числа многодетных отмечен в Конаковском и Калининском округах, ЗАТО Озерный. Нацпроект "Демография" направлен и на решение задач по укреплению здоровья и увеличению продолжительности жизни граждан, приобщение людей к здоровому образу жизни, занятиям физкультурой.

https://ria.ru/20241010/podrostki-1977441626.html

https://ria.ru/20241008/toropets--1977025293.html

тверская область

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тверская область, игорь руденя