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Осужденный мультипликатор Мунтян* объявлен в международный розыск - РИА Новости, 15.10.2024
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04:26 15.10.2024 (обновлено: 04:54 15.10.2024)
https://ria.ru/20241015/rozysk-1978056720.html
Осужденный мультипликатор Мунтян* объявлен в международный розыск
Осужденный мультипликатор Мунтян* объявлен в международный розыск - РИА Новости, 15.10.2024
Осужденный мультипликатор Мунтян* объявлен в международный розыск
Создатель веб-сериала Mr. Freeman Павел Мунтян*, заочно осужденный за фейки об армии России, объявлен в международный розыск, указано в официальных судебных... РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T04:26
2024-10-15T04:54
москва
буча
украина
иноагенты
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Создатель веб-сериала Mr. Freeman Павел Мунтян*, заочно осужденный за фейки об армии России, объявлен в международный розыск, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "Обвиняемый Мунтян П.А. объявлен в международный розыск, поскольку получена оперативная информация о том, что обвиняемый находится за пределами Российской Федерации", — сказано в документах. Хорошевский суд Москвы в сентябре заочно назначил Мунтяну восемь лет колонии общего режима. Согласно материалам дела, ему вменили авторство поста в Telegram-канале, в котором содержались недостоверные сведения о событиях в украинском городе Буча. В апреле 2023 года Минюст включил Мунтяна в реестр иностранных агентов. По данным ведомства, тот выступал против специальной военной операции, распространял материалы иноагентов, собирал средства в поддержку Украины. Кроме того, мультипликатора ранее дважды штрафовали на 40 тысяч рублей за отсутствие маркировки иноагента. На аналогичную сумму его наказывали и за дискредитацию армии России. Mr. Freeman – один из первых российских веб-сериалов, который выходил с 2009 года на YouTube и других площадках. В те годы ролики отличались качеством исполнения и набирали миллионы просмотров. YouTube-канал Mr. Freeman продолжает обновляться, но нерегулярно.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
https://ria.ru/20241013/troitskiy-1977798985.html
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москва, буча, украина, иноагенты
Москва, Буча, Украина, иноагенты
Осужденный мультипликатор Мунтян* объявлен в международный розыск

Осужденный за фейки автор веб-сериала Mr. Freeman объявлен в розыск

© Фото : Pavel Muntyan/TelegramПавел Мунтян*
Павел Мунтян* - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
© Фото : Pavel Muntyan/Telegram
Павел Мунтян*. Архивное фото
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Создатель веб-сериала Mr. Freeman Павел Мунтян*, заочно осужденный за фейки об армии России, объявлен в международный розыск, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"Обвиняемый Мунтян П.А. объявлен в международный розыск, поскольку получена оперативная информация о том, что обвиняемый находится за пределами Российской Федерации", — сказано в документах.
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Хорошевский суд Москвы в сентябре заочно назначил Мунтяну восемь лет колонии общего режима. Согласно материалам дела, ему вменили авторство поста в Telegram-канале, в котором содержались недостоверные сведения о событиях в украинском городе Буча.
В апреле 2023 года Минюст включил Мунтяна в реестр иностранных агентов. По данным ведомства, тот выступал против специальной военной операции, распространял материалы иноагентов, собирал средства в поддержку Украины.
Кроме того, мультипликатора ранее дважды штрафовали на 40 тысяч рублей за отсутствие маркировки иноагента. На аналогичную сумму его наказывали и за дискредитацию армии России.
Mr. Freeman – один из первых российских веб-сериалов, который выходил с 2009 года на YouTube и других площадках. В те годы ролики отличались качеством исполнения и набирали миллионы просмотров. YouTube-канал Mr. Freeman продолжает обновляться, но нерегулярно.
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