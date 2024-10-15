https://ria.ru/20241015/rozysk-1978056720.html

Осужденный мультипликатор Мунтян* объявлен в международный розыск

Осужденный мультипликатор Мунтян* объявлен в международный розыск - РИА Новости, 15.10.2024

Осужденный мультипликатор Мунтян* объявлен в международный розыск

Создатель веб-сериала Mr. Freeman Павел Мунтян*, заочно осужденный за фейки об армии России, объявлен в международный розыск, указано в официальных судебных... РИА Новости, 15.10.2024

2024-10-15T04:26

2024-10-15T04:26

2024-10-15T04:54

москва

буча

украина

иноагенты

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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Создатель веб-сериала Mr. Freeman Павел Мунтян*, заочно осужденный за фейки об армии России, объявлен в международный розыск, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "Обвиняемый Мунтян П.А. объявлен в международный розыск, поскольку получена оперативная информация о том, что обвиняемый находится за пределами Российской Федерации", — сказано в документах. Хорошевский суд Москвы в сентябре заочно назначил Мунтяну восемь лет колонии общего режима. Согласно материалам дела, ему вменили авторство поста в Telegram-канале, в котором содержались недостоверные сведения о событиях в украинском городе Буча. В апреле 2023 года Минюст включил Мунтяна в реестр иностранных агентов. По данным ведомства, тот выступал против специальной военной операции, распространял материалы иноагентов, собирал средства в поддержку Украины. Кроме того, мультипликатора ранее дважды штрафовали на 40 тысяч рублей за отсутствие маркировки иноагента. На аналогичную сумму его наказывали и за дискредитацию армии России. Mr. Freeman – один из первых российских веб-сериалов, который выходил с 2009 года на YouTube и других площадках. В те годы ролики отличались качеством исполнения и набирали миллионы просмотров. YouTube-канал Mr. Freeman продолжает обновляться, но нерегулярно.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента

https://ria.ru/20241013/troitskiy-1977798985.html

https://ria.ru/20241012/makarevich-1977703702.html

москва

буча

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, буча, украина, иноагенты