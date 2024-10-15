https://ria.ru/20241015/rozysk-1978056720.html
Осужденный мультипликатор Мунтян* объявлен в международный розыск
Осужденный мультипликатор Мунтян* объявлен в международный розыск - РИА Новости, 15.10.2024
Осужденный мультипликатор Мунтян* объявлен в международный розыск
Создатель веб-сериала Mr. Freeman Павел Мунтян*, заочно осужденный за фейки об армии России, объявлен в международный розыск, указано в официальных судебных... РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T04:26
2024-10-15T04:26
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Создатель веб-сериала Mr. Freeman Павел Мунтян*, заочно осужденный за фейки об армии России, объявлен в международный розыск, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "Обвиняемый Мунтян П.А. объявлен в международный розыск, поскольку получена оперативная информация о том, что обвиняемый находится за пределами Российской Федерации", — сказано в документах. Хорошевский суд Москвы в сентябре заочно назначил Мунтяну восемь лет колонии общего режима. Согласно материалам дела, ему вменили авторство поста в Telegram-канале, в котором содержались недостоверные сведения о событиях в украинском городе Буча. В апреле 2023 года Минюст включил Мунтяна в реестр иностранных агентов. По данным ведомства, тот выступал против специальной военной операции, распространял материалы иноагентов, собирал средства в поддержку Украины. Кроме того, мультипликатора ранее дважды штрафовали на 40 тысяч рублей за отсутствие маркировки иноагента. На аналогичную сумму его наказывали и за дискредитацию армии России. Mr. Freeman – один из первых российских веб-сериалов, который выходил с 2009 года на YouTube и других площадках. В те годы ролики отличались качеством исполнения и набирали миллионы просмотров. YouTube-канал Mr. Freeman продолжает обновляться, но нерегулярно.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
https://ria.ru/20241013/troitskiy-1977798985.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, буча, украина, иноагенты
Москва, Буча, Украина, иноагенты
Осужденный мультипликатор Мунтян* объявлен в международный розыск
Осужденный за фейки автор веб-сериала Mr. Freeman объявлен в розыск
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Создатель веб-сериала Mr. Freeman Павел Мунтян*, заочно осужденный за фейки об армии России, объявлен в международный розыск, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"Обвиняемый Мунтян П.А. объявлен в международный розыск, поскольку получена оперативная информация о том, что обвиняемый находится за пределами Российской Федерации", — сказано в документах.
Хорошевский суд Москвы в сентябре заочно назначил Мунтяну восемь лет колонии общего режима. Согласно материалам дела, ему вменили авторство поста в Telegram-канале, в котором содержались недостоверные сведения о событиях в украинском городе Буча
.
В апреле 2023 года Минюст включил Мунтяна в реестр иностранных агентов. По данным ведомства, тот выступал против специальной военной операции, распространял материалы иноагентов, собирал средства в поддержку Украины
.
Кроме того, мультипликатора ранее дважды штрафовали на 40 тысяч рублей за отсутствие маркировки иноагента. На аналогичную сумму его наказывали и за дискредитацию армии России
.
Mr. Freeman – один из первых российских веб-сериалов, который выходил с 2009 года на YouTube и других площадках. В те годы ролики отличались качеством исполнения и набирали миллионы просмотров. YouTube-канал Mr. Freeman продолжает обновляться, но нерегулярно.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента