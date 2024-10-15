https://ria.ru/20241015/rosatom-1978155815.html

Ученые "Росатома" представили разработки в области лечения рака

Ученые "Росатома" представили разработки в области лечения рака - РИА Новости, 15.10.2024

Ученые "Росатома" представили разработки в области лечения рака

Ученые "Росатома" "тренируют" иммунные клетки убивать раковые опухоли, сообщил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев на встрече с президентом РФ... РИА Новости, 15.10.2024

2024-10-15T15:27

2024-10-15T15:27

2024-10-15T15:29

россия

москва

алексей лихачев

владимир путин

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Ученые "Росатома" "тренируют" иммунные клетки убивать раковые опухоли, сообщил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. В феврале нынешнего года на Форуме будущих технологий в Москве "Росатом" представил Путину свои разработки в области медицины. "Мы Вам показывали и биопринтинг, и работу по ядерной медицине. Могу добавить, что сейчас новое направление уже во исполнение решений форума – это работа в направлении онкологии, на генном и клеточном уровне, активизация собственных иммунных клеток человека в биореакторах, возвращение их в организм, и работа уже на самых тяжелых завершающих стадиях совершенно другого качества для помощи онкобольным", - сказал Лихачев. Терапия, в основе которой лежит активизация клеток иммунной системы для распознавания и уничтожения раковых клеток, считается перспективным направлением в онкологии.

https://ria.ru/20240703/nauka-1956620093.html

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россия, москва, алексей лихачев, владимир путин, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"