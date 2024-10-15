https://ria.ru/20241015/rosatom-1978147777.html
"Росатом" подготовит программу празднования 80-летия атомной отрасли
"Росатом" подготовит программу празднования 80-летия атомной отрасли - РИА Новости, 15.10.2024
"Росатом" подготовит программу празднования 80-летия атомной отрасли
"Росатом" подготовит большую программу по празднованию предстоящего в 2025 году 80-летия атомной отрасли РФ, в том числе для зарубежных партнеров, заявил... РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T14:59
2024-10-15T14:59
2024-10-15T14:59
россия
алексей лихачев
владимир путин
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
новости - ядерные технологии
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. "Росатом" подготовит большую программу по празднованию предстоящего в 2025 году 80-летия атомной отрасли РФ, в том числе для зарубежных партнеров, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. "И хотели бы очень, чтобы это стало праздником не только для атомщиков – для всей страны и для всех наших зарубежных партнеров. С вашего позволения мы подготовим такую программу, запустим ее уже в этом году", - сказал Лихачев.
https://ria.ru/20240928/rosatom-1975192182.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, алексей лихачев, владимир путин, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", новости - ядерные технологии
Россия, Алексей Лихачев, Владимир Путин, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Новости - Ядерные технологии
"Росатом" подготовит программу празднования 80-летия атомной отрасли
Лихачев: "Росатом" подготовит программу по празднованию 80-летия атомной отрасли