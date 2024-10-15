https://ria.ru/20241015/rosatom-1978147777.html

"Росатом" подготовит программу празднования 80-летия атомной отрасли

"Росатом" подготовит программу празднования 80-летия атомной отрасли - РИА Новости, 15.10.2024

"Росатом" подготовит программу празднования 80-летия атомной отрасли

"Росатом" подготовит большую программу по празднованию предстоящего в 2025 году 80-летия атомной отрасли РФ, в том числе для зарубежных партнеров, заявил... РИА Новости, 15.10.2024

2024-10-15T14:59

2024-10-15T14:59

2024-10-15T14:59

россия

алексей лихачев

владимир путин

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

новости - ядерные технологии

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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. "Росатом" подготовит большую программу по празднованию предстоящего в 2025 году 80-летия атомной отрасли РФ, в том числе для зарубежных партнеров, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. "И хотели бы очень, чтобы это стало праздником не только для атомщиков – для всей страны и для всех наших зарубежных партнеров. С вашего позволения мы подготовим такую программу, запустим ее уже в этом году", - сказал Лихачев.

https://ria.ru/20240928/rosatom-1975192182.html

россия

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Ольга Фомченкова

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Ольга Фомченкова

россия, алексей лихачев, владимир путин, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", новости - ядерные технологии