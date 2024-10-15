https://ria.ru/20241015/rosatom-1978139333.html

"Росатом" в 2025 году примет новую стратегию развития

"Росатом" в 2025 году примет новую стратегию развития - РИА Новости, 15.10.2024

"Росатом" в 2025 году примет новую стратегию развития

"Росатом" в 2025 году примет новую стратегическую программу своего развития на 20 лет, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев на встрече с... РИА Новости, 15.10.2024

2024-10-15T14:36

2024-10-15T14:36

2024-10-15T14:36

россия

алексей лихачев

владимир путин

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

новости - ядерные технологии

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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. "Росатом" в 2025 году примет новую стратегическую программу своего развития на 20 лет, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. "Мы договорились, что в следующем году – в год 80-летия атомной промышленности – мы утвердим стратегическую программу: программу нашего стратегического развития до 2045 года – до столетия, еще на 20 лет", - сказал Лихачев.

https://ria.ru/20240928/rosatom-1975192182.html

россия

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Ольга Фомченкова

россия, алексей лихачев, владимир путин, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", новости - ядерные технологии