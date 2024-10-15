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"Росатом" в 2025 году примет новую стратегию развития - РИА Новости, 15.10.2024
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14:36 15.10.2024
https://ria.ru/20241015/rosatom-1978139333.html
"Росатом" в 2025 году примет новую стратегию развития
"Росатом" в 2025 году примет новую стратегию развития - РИА Новости, 15.10.2024
"Росатом" в 2025 году примет новую стратегию развития
"Росатом" в 2025 году примет новую стратегическую программу своего развития на 20 лет, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев на встрече с... РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T14:36
2024-10-15T14:36
россия
алексей лихачев
владимир путин
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
новости - ядерные технологии
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. "Росатом" в 2025 году примет новую стратегическую программу своего развития на 20 лет, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. "Мы договорились, что в следующем году – в год 80-летия атомной промышленности – мы утвердим стратегическую программу: программу нашего стратегического развития до 2045 года – до столетия, еще на 20 лет", - сказал Лихачев.
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россия, алексей лихачев, владимир путин, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", новости - ядерные технологии
Россия, Алексей Лихачев, Владимир Путин, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Новости - Ядерные технологии
"Росатом" в 2025 году примет новую стратегию развития

Лихачев: "Росатом" в 2025 году примет новую стратегию развития на 20 лет

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЛоготип государственной корпорации по атомной энергии "Росатом"
Логотип государственной корпорации по атомной энергии Росатом - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Логотип государственной корпорации по атомной энергии "Росатом". Архивное фото
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. "Росатом" в 2025 году примет новую стратегическую программу своего развития на 20 лет, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Мы договорились, что в следующем году – в год 80-летия атомной промышленности – мы утвердим стратегическую программу: программу нашего стратегического развития до 2045 года – до столетия, еще на 20 лет", - сказал Лихачев.
Стенд государственной корпорации по атомной энергии Росатом - РИА Новости, 1920, 28.09.2024
"Росатом" доказал, что его не сдержать
28 сентября, 00:29
 
РоссияАлексей ЛихачевВладимир ПутинГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Новости - Ядерные технологии
 
 
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