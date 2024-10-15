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У российской атомной отрасли хорошее будущее, заявил Путин - РИА Новости, 15.10.2024
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14:16 15.10.2024 (обновлено: 16:02 15.10.2024)
https://ria.ru/20241015/rosatom-1978130849.html
У российской атомной отрасли хорошее будущее, заявил Путин
У российской атомной отрасли хорошее будущее, заявил Путин - РИА Новости, 15.10.2024
У российской атомной отрасли хорошее будущее, заявил Путин
Президент России Владимир Путин на встрече с главой Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Алексеем Лихачевым заявил, что у российской атомной... РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T14:16
2024-10-15T16:02
новости - ядерные технологии
владимир путин
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с главой Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Алексеем Лихачевым заявил, что у российской атомной отрасли хорошее будущее."Восемьдесят лет, но будущее хорошее. И это еще говорит о том, что около 30% - это достаточно молодые люди - сотрудников этой отрасли", - сказал Путин в ответ на приглашение Лихачева на восьмидесятилетие "Росатома".
https://ria.ru/20240928/rosatom-1975192182.html
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новости - ядерные технологии, владимир путин, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Новости - Ядерные технологии, Владимир Путин, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
У российской атомной отрасли хорошее будущее, заявил Путин

Путин: у российской атомной отрасли хорошее будущее

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с генеральным директором госкорпорации "Росатом" Алексеем Лихачевым. 15 октября 2024
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с генеральным директором госкорпорации Росатом Алексеем Лихачевым. 15 октября 2024 - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин во время встречи с генеральным директором госкорпорации "Росатом" Алексеем Лихачевым. 15 октября 2024
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с главой Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Алексеем Лихачевым заявил, что у российской атомной отрасли хорошее будущее.
"Восемьдесят лет, но будущее хорошее. И это еще говорит о том, что около 30% - это достаточно молодые люди - сотрудников этой отрасли", - сказал Путин в ответ на приглашение Лихачева на восьмидесятилетие "Росатома".
Стенд государственной корпорации по атомной энергии Росатом - РИА Новости, 1920, 28.09.2024
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Новости - Ядерные технологииВладимир ПутинГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
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