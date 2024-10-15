https://ria.ru/20241015/rosatom-1978130849.html
У российской атомной отрасли хорошее будущее, заявил Путин
У российской атомной отрасли хорошее будущее, заявил Путин - РИА Новости, 15.10.2024
У российской атомной отрасли хорошее будущее, заявил Путин
Президент России Владимир Путин на встрече с главой Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Алексеем Лихачевым заявил, что у российской атомной... РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T14:16
2024-10-15T14:16
2024-10-15T16:02
новости - ядерные технологии
владимир путин
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с главой Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Алексеем Лихачевым заявил, что у российской атомной отрасли хорошее будущее."Восемьдесят лет, но будущее хорошее. И это еще говорит о том, что около 30% - это достаточно молодые люди - сотрудников этой отрасли", - сказал Путин в ответ на приглашение Лихачева на восьмидесятилетие "Росатома".
https://ria.ru/20240928/rosatom-1975192182.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - ядерные технологии, владимир путин, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Новости - Ядерные технологии, Владимир Путин, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
У российской атомной отрасли хорошее будущее, заявил Путин
Путин: у российской атомной отрасли хорошее будущее