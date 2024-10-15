https://ria.ru/20241015/rosatom-1978130849.html

У российской атомной отрасли хорошее будущее, заявил Путин

У российской атомной отрасли хорошее будущее, заявил Путин - РИА Новости, 15.10.2024

У российской атомной отрасли хорошее будущее, заявил Путин

Президент России Владимир Путин на встрече с главой Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Алексеем Лихачевым заявил, что у российской атомной... РИА Новости, 15.10.2024

2024-10-15T14:16

2024-10-15T14:16

2024-10-15T16:02

новости - ядерные технологии

владимир путин

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0f/1978166370_0:0:2867:1613_1920x0_80_0_0_43dd6d5c3ab7980830d4540bcc42e502.jpg

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с главой Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Алексеем Лихачевым заявил, что у российской атомной отрасли хорошее будущее."Восемьдесят лет, но будущее хорошее. И это еще говорит о том, что около 30% - это достаточно молодые люди - сотрудников этой отрасли", - сказал Путин в ответ на приглашение Лихачева на восьмидесятилетие "Росатома".

https://ria.ru/20240928/rosatom-1975192182.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

новости - ядерные технологии, владимир путин, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"