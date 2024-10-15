https://ria.ru/20241015/raketa-1978174658.html
ПВО уничтожила украинскую ракету над Курской областью
ПВО уничтожила украинскую ракету над Курской областью - РИА Новости, 15.10.2024
ПВО уничтожила украинскую ракету над Курской областью
Украинская ракета уничтожена в небе над Курской областью, сообщил губернатор Алексей Смирнов. РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T16:25
2024-10-15T16:25
2024-10-15T16:28
курская область
специальная военная операция на украине
алексей смирнов (политик)
безопасность
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Украинская ракета уничтожена в небе над Курской областью, сообщил губернатор Алексей Смирнов."Сегодня днем в небе Курской области уничтожена украинская ракета. Благодарю наших защитников", - написал он в Telegram-канале.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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курская область, алексей смирнов (политик) , безопасность
Курская область, Специальная военная операция на Украине, Алексей Смирнов (политик) , Безопасность
ПВО уничтожила украинскую ракету над Курской областью
Смирнов: ПВО уничтожила украинскую ракету над Курской областью