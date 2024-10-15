https://ria.ru/20241015/pvo-1978114215.html

Российская ПВО сбила 43 украинских беспилотника и авиабомбу Hammer за сутки

Российская ПВО сбила 43 украинских беспилотника и авиабомбу Hammer за сутки - РИА Новости, 15.10.2024

Российская ПВО сбила 43 украинских беспилотника и авиабомбу Hammer за сутки

Российские средства ПВО за сутки сбили французскую управляемую авиационную бомбу Hammer и 43 беспилотника, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 15.10.2024

2024-10-15T13:09

2024-10-15T13:09

2024-10-15T13:09

специальная военная операция на украине

россия

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вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Российские средства ПВО за сутки сбили французскую управляемую авиационную бомбу Hammer и 43 беспилотника, сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 129 районах. "Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба Hammer производства Франции и 43 беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - говорится в сводке министерства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, франция, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф