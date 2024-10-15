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Путин провел встречу с гендиректором "Росатома" Лихачевым - РИА Новости, 15.10.2024
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15:04 15.10.2024 (обновлено: 17:22 15.10.2024)
https://ria.ru/20241015/putin-1978149737.html
Путин провел встречу с гендиректором "Росатома" Лихачевым
Путин провел встречу с гендиректором "Росатома" Лихачевым - РИА Новости, 15.10.2024
Путин провел встречу с гендиректором "Росатома" Лихачевым
Президент Владимир Путин встретился в Кремле с главой "Росатома" Алексеем Лихачевым и обсудил с ним результаты работы госкорпорации, в том числе выполнение... РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T15:04
2024-10-15T17:22
россия
владимир путин
алексей лихачев
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
новости - ядерные технологии
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Президент Владимир Путин встретился в Кремле с главой "Росатома" Алексеем Лихачевым и обсудил с ним результаты работы госкорпорации, в том числе выполнение гособоронзаказа."Наше главное служение — гособоронзаказ &lt;…&gt; Три задачи всегда решает ядерный оружейный комплекс. Это задача обеспечения ядерного паритета, это разработка нового оружия на новых физических принципах и развитие неядерных вооружений, в том числе для нужд специальной военной операции", — сказал Лихачев.Кроме того, по его словам, ядерный оружейный комплекс — это поставщик суверенных технологий и в машиностроение, и в цифровую экономику, и в медицину, в аддитивные технологии, в материаловедение. Это позволяет госкорпорации выйти на опережающий рост объемов гражданской продукции: уже в этом году ее доля составила 52 процента в рамках ОПК, а к 2030-му планируется еще больше нарастить эти цифры, отметил Лихачев, добавив, что и сам гособоронзаказ растет иногда в десятки раз.Глава "Росатома" рассказал также, что по всем ключевым показателям госкорпорация демонстрирует уверенный рост: в прошлом году консолидированная выручка превысила 2,6 триллиона рублей, а в этом ожидается, что она составит не менее трех триллионов."Несмотря на внешние вызовы, госкорпорации удалось сохранить серьезные параметры развития. Мы не только укрепили наши проекты, но и сделали серьезные заделы на будущее, в первую очередь в части научно-технологического развития", — подчеркнул Лихачев.В 2025 году "Росатом" утвердит программу стратегического развития еще на 20 лет — до 2045 года, продолжил глава корпорации. Он напомнил, что в следующем году исполняется 80 лет российской атомной промышленности, поэтому "Росатом" подготовит большую программу празднования и приглашает президента принять участие в мероприятиях.Путин ответил на приглашение согласием.
https://ria.ru/20241014/likhachev-1978039302.html
https://ria.ru/20241015/rosatom-1978105496.html
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россия, владимир путин, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", новости - ядерные технологии
Россия, Владимир Путин, Алексей Лихачев, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Новости - Ядерные технологии
Путин провел встречу с гендиректором "Росатома" Лихачевым

Путин провел в Кремле встречу с гендиректором "Росатома" Лихачевым

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с генеральным директором госкорпорации "Росатом" Алексеем Лихачевым
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с генеральным директором госкорпорации Росатом Алексеем Лихачевым - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с генеральным директором госкорпорации "Росатом" Алексеем Лихачевым
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Президент Владимир Путин встретился в Кремле с главой "Росатома" Алексеем Лихачевым и обсудил с ним результаты работы госкорпорации, в том числе выполнение гособоронзаказа.
«
"Наше главное служение — гособоронзаказ <…> Три задачи всегда решает ядерный оружейный комплекс. Это задача обеспечения ядерного паритета, это разработка нового оружия на новых физических принципах и развитие неядерных вооружений, в том числе для нужд специальной военной операции", — сказал Лихачев.
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Кроме того, по его словам, ядерный оружейный комплекс — это поставщик суверенных технологий и в машиностроение, и в цифровую экономику, и в медицину, в аддитивные технологии, в материаловедение.
Это позволяет госкорпорации выйти на опережающий рост объемов гражданской продукции: уже в этом году ее доля составила 52 процента в рамках ОПК, а к 2030-му планируется еще больше нарастить эти цифры, отметил Лихачев, добавив, что и сам гособоронзаказ растет иногда в десятки раз.
Глава "Росатома" рассказал также, что по всем ключевым показателям госкорпорация демонстрирует уверенный рост: в прошлом году консолидированная выручка превысила 2,6 триллиона рублей, а в этом ожидается, что она составит не менее трех триллионов.
«
"Несмотря на внешние вызовы, госкорпорации удалось сохранить серьезные параметры развития. Мы не только укрепили наши проекты, но и сделали серьезные заделы на будущее, в первую очередь в части научно-технологического развития", — подчеркнул Лихачев.
В 2025 году "Росатом" утвердит программу стратегического развития еще на 20 лет — до 2045 года, продолжил глава корпорации. Он напомнил, что в следующем году исполняется 80 лет российской атомной промышленности, поэтому "Росатом" подготовит большую программу празднования и приглашает президента принять участие в мероприятиях.
Путин ответил на приглашение согласием.
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РоссияВладимир ПутинАлексей ЛихачевГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Новости - Ядерные технологии
 
 
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