https://ria.ru/20241015/putin-1978149737.html

Путин провел встречу с гендиректором "Росатома" Лихачевым

Путин провел встречу с гендиректором "Росатома" Лихачевым - РИА Новости, 15.10.2024

Путин провел встречу с гендиректором "Росатома" Лихачевым

Президент Владимир Путин встретился в Кремле с главой "Росатома" Алексеем Лихачевым и обсудил с ним результаты работы госкорпорации, в том числе выполнение... РИА Новости, 15.10.2024

2024-10-15T15:04

2024-10-15T15:04

2024-10-15T17:22

россия

владимир путин

алексей лихачев

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

новости - ядерные технологии

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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Президент Владимир Путин встретился в Кремле с главой "Росатома" Алексеем Лихачевым и обсудил с ним результаты работы госкорпорации, в том числе выполнение гособоронзаказа."Наше главное служение — гособоронзаказ <…> Три задачи всегда решает ядерный оружейный комплекс. Это задача обеспечения ядерного паритета, это разработка нового оружия на новых физических принципах и развитие неядерных вооружений, в том числе для нужд специальной военной операции", — сказал Лихачев.Кроме того, по его словам, ядерный оружейный комплекс — это поставщик суверенных технологий и в машиностроение, и в цифровую экономику, и в медицину, в аддитивные технологии, в материаловедение. Это позволяет госкорпорации выйти на опережающий рост объемов гражданской продукции: уже в этом году ее доля составила 52 процента в рамках ОПК, а к 2030-му планируется еще больше нарастить эти цифры, отметил Лихачев, добавив, что и сам гособоронзаказ растет иногда в десятки раз.Глава "Росатома" рассказал также, что по всем ключевым показателям госкорпорация демонстрирует уверенный рост: в прошлом году консолидированная выручка превысила 2,6 триллиона рублей, а в этом ожидается, что она составит не менее трех триллионов."Несмотря на внешние вызовы, госкорпорации удалось сохранить серьезные параметры развития. Мы не только укрепили наши проекты, но и сделали серьезные заделы на будущее, в первую очередь в части научно-технологического развития", — подчеркнул Лихачев.В 2025 году "Росатом" утвердит программу стратегического развития еще на 20 лет — до 2045 года, продолжил глава корпорации. Он напомнил, что в следующем году исполняется 80 лет российской атомной промышленности, поэтому "Росатом" подготовит большую программу празднования и приглашает президента принять участие в мероприятиях.Путин ответил на приглашение согласием.

https://ria.ru/20241014/likhachev-1978039302.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, владимир путин, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", новости - ядерные технологии