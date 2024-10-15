Трасса М-12: из Москвы на автомобиле в Нижний Новгород и Казань
Автоэксперты и журналисты протестировали трассу М-12 "Восток" из Москвы в Казань
© РИА Новости / Мария СеливановаТрасса М-12 позволяет добраться из Москвы в Казань примерно за десять часов
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МОСКВА — РИА Новости, Мария Селиванова. Эти города стабильно входят в пятерку самых популярных у туристов. Добраться до них можно на самолете или поезде, но для семейных путешественников выгоднее на автомобиле. Сколько времени придется провести в пути, хватает ли заправок и мотелей — в материале РИА Новости.
Трасса М-12: оценки водителей и пассажиров
"Дорога классная. Хотя пока много строек — еще возводят заправки и многофункциональные зоны дорожного сервиса (МФЗ)", — говорит о новой трассе М-12 "Восток" вице-президент Евразийского содружества специалистов туриндустрии (ЕСОТ) Виктор Коваленко.
Из Москвы до Нижнего Новгорода примерно 430 километров, до Казани еще около 400. Без остановок по платной трассе — семь часов, рассказывает водитель Вадим. По бесплатной М-7 — дольше часа на три: дорога сильнее загружена, много фур.
Туристам хочется путешествовать с комфортом, с остановками. Поэтому в рамках пресс-тура "PROстранствие" журналисты отправились тестировать трассу под девизом "В дорогу за удивительными впечатлениями".
От Москвы до Нижнего по трассе М-12
Лучше всего выезжать утром — в противоход основному потоку. От метро "Выхино" без пробок добрались до Люберец, объехав город справа. По Северо-Восточной хорде попадаем на скоростную трассу М-12 "Восток", которая соединит столицу с Уралом.
© РИА Новости / Мария Селиванова
МФЗ на заправке "Лукойла" в 173 километрах от Москвы по трассе М-12
МФЗ на заправке "Лукойла" в 173 километрах от Москвы по трассе М-12
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На МФЗ есть детские и спортивные площадки для отдыха автотуристов
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© РИА Новости / Мария СеливановаМногофункциональная зона дорожного сервиса расположена на трассе М-12
Многофункциональная зона дорожного сервиса расположена на трассе М-12
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© РИА Новости / Мария СеливановаНа трассе М-12 есть биопереходы, чтобы животные могли перейти на другую сторону дороги безопасно
На трассе М-12 есть биопереходы, чтобы животные могли перейти на другую сторону дороги безопасно
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МФЗ на заправке "Лукойла" в 173 километрах от Москвы по трассе М-12
1 из 4
На МФЗ есть детские и спортивные площадки для отдыха автотуристов
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Многофункциональная зона дорожного сервиса расположена на трассе М-12
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На трассе М-12 есть биопереходы, чтобы животные могли перейти на другую сторону дороги безопасно
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Три полосы в каждом направлении, разрешенная скорость — 110 километров в час. Дорожное полотно качественное. Машин немного, особенно если сравнивать с М-7, которая видна слева. Там скорость — до 90, и держать ее непросто: много фур.
Платная трасса — с биопереходами, по которым лесные животные беспрепятственно переходят с одной стороны на другую.
Через каждые 60-80 километров — заправки с небольшими павильонами. Можно выпить кофе, зайти в санитарную комнату. В 50 километрах от Москвы строят большую МФЗ, а действующая уже сейчас — в 173 километрах от столицы.
© Фото : Ксения ОнуфриевичАвтопробег Москва — Нижний Новгород — Казань
© Фото : Ксения Онуфриевич
Автопробег Москва — Нижний Новгород — Казань
В МФЗ у большегрузов, автобусов и легковушек разные парковки. "Разделяют сразу. Это удобно— не толкаться с фурами и не биться за место у колонки", — отмечает Коваленко.
Кафе, магазины, зоны отдыха. Туалеты, душевые, постирочные. Детская и спортивная площадки, беседки.
© РИА Новости / Мария СеливановаЗона отдыха в Нижнем Новгороде на набережной рядом с колесом обозрения
Зона отдыха в Нижнем Новгороде на набережной рядом с колесом обозрения
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Зона отдыха в Нижнем Новгороде на набережной рядом с колесом обозрения
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Таких МФЗ на трассе будет несколько. Гостиниц и мотелей рядом нет, ночевка — в ближайших населенных пунктах.
На отбойниках — указатели расстояния от Москвы с телефоном экстренных служб (*2323), готовых прийти на помощь при аварии.
За полтора часа до Нижнего Новгорода — съезд на бесплатную трассу. Дорога строится, станет в два раза шире. Пока это двухполоска без отбойника, фуры идут караваном, обогнать их сложно.
Из плюсов — минимаркеты и заправки. И почти нет заторов.
От Нижнего до Казани по трассе "Восток"
Покидаем город и возвращаемся на М-12.
© РИА Новости / Мария СеливановаТрасса М-12. В МФЗ есть кафе, магазин, санитарные комнаты и зоны отдыха
Трасса М-12. В МФЗ есть кафе, магазин, санитарные комнаты и зоны отдыха
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© РИА Новости / Мария Селиванова
В Татарстане в кафе МФЗ автотуристы могут попробовать национальную выпечку
В Татарстане в кафе МФЗ автотуристы могут попробовать национальную выпечку
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© РИА Новости / Мария СеливановаВ МФЗ кафе, магазин, зоны отдыха, кофе-станции расположены в разных частях помещения, что позволяет избежать очередей
В МФЗ кафе, магазин, зоны отдыха, кофе-станции расположены в разных частях помещения, что позволяет избежать очередей
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Трасса М-12. В МФЗ есть кафе, магазин, санитарные комнаты и зоны отдыха
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В Татарстане в кафе МФЗ автотуристы могут попробовать национальную выпечку
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В МФЗ кафе, магазин, зоны отдыха, кофе-станции расположены в разных частях помещения, что позволяет избежать очередей
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Заправки — каждые 50-80 километров. Полноценная МФЗ пока одна — примерно за час до Казани. Магазин, санитарная зона, душевые. В кафе предлагают татарские пирожки — вак балиш и эчпочмаки.
Очередей на заправках нет, в кафе тоже всегда найдутся свободные места. "Летом сложнее, автопутешественников больше", — уточняет Виктор Коваленко.
Несколько зон парковки для легковых автомобилей. "Территория большая, но по привычке большинство водителей стараются припарковаться поближе к входу. Другие площадки, большие и комфортные, — в стороне", — объясняет Коваленко. Так что есть смысл проехать чуть дальше.
© РИА Новости / Мария Селиванова
В кемпинге в поселке Осиново под Казанью можно оставить автодом и переночевать в арендованном доме
В кемпинге в поселке Осиново под Казанью можно оставить автодом и переночевать в арендованном доме
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В кемпинге в поселке Осиново под Казанью можно оставить автодом и переночевать в арендованном доме
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Отели в Казани недешевые, спрос высокий круглогодично. Автотуристам доступны более бюджетные варианты. К примеру, сеть отелей "3А" — на удобных съездах вблизи трасс.
Еще вариант — кемпинги. На въезде в город, рядом с трассой М-7, это, например, "Осиново". Тут паркуются автодома. В 100 метрах — остановка общественного транспорта. Владелец комплекса — Андрей Варламов. "Трассы все более качественные, заправок достаточно, а с МФЗ — вообще полный комфорт", — говорит он.
Сколько стоит проезд по трассе М-12 "Восток"
Путешествие по М-12 от столицы до Казани обойдется примерно в пять тысяч рублей. Оплатить можно в мобильном приложении "Автодор".
"Такая поездка выгодна для семьи, особенно если несколько детей, есть животные, нужно взять много вещей. Получается дешевле, чем на поезде", — подчеркивает представитель ЕСОТ.
Благодарим за помощь в подготовке материала союз "Евразийское содружество специалистов туриндустрии — ЕСОТ", автомобильный бренд EXEED, сеть отелей Sun Siyam Resorts и государственный комитет Республики Татарстан по туризму.
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