Проекты "России сегодня" вошли в шорт-лист премии "За верность науке"
Проекты МИА "Россия сегодня" вошли в шорт-лист премии "За верность науке"
© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкЗдание международного информационного агентства "Россия сегодня" на Зубовском бульваре в Москве
Здание международного информационного агентства "Россия сегодня" на Зубовском бульваре в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Проекты международной медиагруппы "Россия сегодня" вошли в шорт-лист премии "За верность науке", опубликованный во вторник на официальном сайте премии.
В номинации "Российская наука – миру" (номинация имени Константина Эдуардовича Циолковского) в шорт-лист попал проект медиагруппы "Российские инновации – России и миру". А в номинации "Работа с опытом: защита исторической правды" за главный приз поборется иммерсивный фильм "Технологии победы. Т-34". Фильм показывает ключевую роль профессии инженера-конструктора в формировании обороноспособности страны на примере создания легендарного танка Т-34. Голос рассказчика в фильме - генерального директора медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрия Киселёва.
Лауреатов и дипломантов определит оргкомитет премии. Имена победителей будут озвучены на торжественной церемонии 28 октября. Организатором ежегодного мероприятия выступает Минобрнауки РФ.