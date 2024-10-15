https://ria.ru/20241015/proekty-1978233398.html

Проекты "России сегодня" вошли в шорт-лист премии "За верность науке"

Проекты "России сегодня" вошли в шорт-лист премии "За верность науке" - РИА Новости, 15.10.2024

Проекты "России сегодня" вошли в шорт-лист премии "За верность науке"

Проекты международной медиагруппы "Россия сегодня" вошли в шорт-лист премии "За верность науке", опубликованный во вторник на официальном сайте премии. РИА Новости, 15.10.2024

2024-10-15T22:00

2024-10-15T22:00

2024-10-15T22:05

наука

т-34

дмитрий киселев

россия

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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Проекты международной медиагруппы "Россия сегодня" вошли в шорт-лист премии "За верность науке", опубликованный во вторник на официальном сайте премии. В номинации "Российская наука – миру" (номинация имени Константина Эдуардовича Циолковского) в шорт-лист попал проект медиагруппы "Российские инновации – России и миру". А в номинации "Работа с опытом: защита исторической правды" за главный приз поборется иммерсивный фильм "Технологии победы. Т-34". Фильм показывает ключевую роль профессии инженера-конструктора в формировании обороноспособности страны на примере создания легендарного танка Т-34. Голос рассказчика в фильме - генерального директора медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрия Киселёва. Лауреатов и дипломантов определит оргкомитет премии. Имена победителей будут озвучены на торжественной церемонии 28 октября. Организатором ежегодного мероприятия выступает Минобрнауки РФ.

https://ria.ru/20241015/chernyshenko-1978232217.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

т-34, дмитрий киселев, россия