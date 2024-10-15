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Жителю Ингушетии, стрелявшему по детям из пневматики, смягчили приговор - РИА Новости, 15.10.2024
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18:30 15.10.2024
https://ria.ru/20241015/prigovor-1978211977.html
Жителю Ингушетии, стрелявшему по детям из пневматики, смягчили приговор
Жителю Ингушетии, стрелявшему по детям из пневматики, смягчили приговор - РИА Новости, 15.10.2024
Жителю Ингушетии, стрелявшему по детям из пневматики, смягчили приговор
Верховный суд Ингушетии смягчил приговор местному жителю, осужденному на пять лет за стрельбу из пневматического пистолета и ранение двух детей и женщины,... РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T18:30
2024-10-15T18:30
назрань
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НАЛЬЧИК, 15 окт – РИА Новости. Верховный суд Ингушетии смягчил приговор местному жителю, осужденному на пять лет за стрельбу из пневматического пистолета и ранение двух детей и женщины, сообщил суд. Ранее сообщалось, что в апреле 2023 года 28-летний житель Назрани на улице Московской с балкона произвел выстрелы из пневматического пистолета по прохожим и ранил двоих детей: девочек 11 и 12 лет, а также 42-летнюю женщину. Мужчину задержали, летом 2024 года суд признал его виновным по статьям "Хулиганство, совершенное с применением оружия", "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего лица, из хулиганских побуждений с применением оружия" и "Умышленное причинение легкого вреда здоровью" УК РФ и приговорил к 5 годам лишения свободы в колонии общего режима. Приговор оспорил адвокат осужденного. "Апелляционная инстанция Верховного суда республики приговор изменила, исключила из осуждения указание на совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением оружия), как излишне вмененного, снизила наказание до 3 лет и 6 месяцев лишения свободы", - говорится в сообщении. Отмечается, что приговор вступил в законную силу.
https://ria.ru/20240827/prigovor-1968793626.html
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назрань, россия, общество
Назрань, Россия, Общество
Жителю Ингушетии, стрелявшему по детям из пневматики, смягчили приговор

Суд смягчил приговор, жителю Ингушетии, стрелявшему по детям из пневматики

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
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НАЛЬЧИК, 15 окт – РИА Новости. Верховный суд Ингушетии смягчил приговор местному жителю, осужденному на пять лет за стрельбу из пневматического пистолета и ранение двух детей и женщины, сообщил суд.
Ранее сообщалось, что в апреле 2023 года 28-летний житель Назрани на улице Московской с балкона произвел выстрелы из пневматического пистолета по прохожим и ранил двоих детей: девочек 11 и 12 лет, а также 42-летнюю женщину. Мужчину задержали, летом 2024 года суд признал его виновным по статьям "Хулиганство, совершенное с применением оружия", "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего лица, из хулиганских побуждений с применением оружия" и "Умышленное причинение легкого вреда здоровью" УК РФ и приговорил к 5 годам лишения свободы в колонии общего режима. Приговор оспорил адвокат осужденного.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
Под Пермью мужчине, стрелявшему из страйкбольного оружия, вынесли приговор
27 августа, 16:38
"Апелляционная инстанция Верховного суда республики приговор изменила, исключила из осуждения указание на совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением оружия), как излишне вмененного, снизила наказание до 3 лет и 6 месяцев лишения свободы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что приговор вступил в законную силу.
Зал суда - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
Жителю Колпино, стрелявшему через дверь в полицейского, вынесли приговор
28 ноября 2023, 14:33
 
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