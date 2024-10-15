Жителю Ингушетии, стрелявшему по детям из пневматики, смягчили приговор
Суд смягчил приговор, жителю Ингушетии, стрелявшему по детям из пневматики
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
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НАЛЬЧИК, 15 окт – РИА Новости. Верховный суд Ингушетии смягчил приговор местному жителю, осужденному на пять лет за стрельбу из пневматического пистолета и ранение двух детей и женщины, сообщил суд.
Ранее сообщалось, что в апреле 2023 года 28-летний житель Назрани на улице Московской с балкона произвел выстрелы из пневматического пистолета по прохожим и ранил двоих детей: девочек 11 и 12 лет, а также 42-летнюю женщину. Мужчину задержали, летом 2024 года суд признал его виновным по статьям "Хулиганство, совершенное с применением оружия", "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего лица, из хулиганских побуждений с применением оружия" и "Умышленное причинение легкого вреда здоровью" УК РФ и приговорил к 5 годам лишения свободы в колонии общего режима. Приговор оспорил адвокат осужденного.
"Апелляционная инстанция Верховного суда республики приговор изменила, исключила из осуждения указание на совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением оружия), как излишне вмененного, снизила наказание до 3 лет и 6 месяцев лишения свободы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что приговор вступил в законную силу.
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