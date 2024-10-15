https://ria.ru/20241015/priangare-1978064565.html
В Приангарье возбудили дело из-за свастики возле воинского мемориала
В Приангарье возбудили дело из-за свастики возле воинского мемориала - РИА Новости, 15.10.2024
В Приангарье возбудили дело из-за свастики возле воинского мемориала
Уголовное дело по статье об осквернении символов воинской славы завели в Приангарье, где двое подростков нарисовали свастику на снегу возле мемориала Воинской... РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T07:54
2024-10-15T07:54
2024-10-15T07:54
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иркутская область
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ИРКУТСК, 15 окт - РИА Новости. Уголовное дело по статье об осквернении символов воинской славы завели в Приангарье, где двое подростков нарисовали свастику на снегу возле мемориала Воинской славы, сообщает следственное управление Следственного комитета РФ по Иркутской области. В Приангарье в ходе мониторинга соцсетей полицейские выявили видеозапись, на которой подростки нарисовали на снегу перед входом на мемориал Воинской славы в городе Железногорск-Илимский свастику. Они были задержаны и вместе с родителями доставлены в отделение полиции. Свой поступок студенты местного колледжа объяснили желанием пошутить. "Возбуждено уголовное дело в отношении двух местных жителей 16 и 17 лет. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 354.1 УК РФ (осквернение символов воинской славы, совершенное публично группой лиц)", - говорится в сообщении. Прокуратура проверит исполнение в учебном заведении законов в сфере профилактики правонарушений среди учащихся.
https://ria.ru/20240926/podrostki-1974623149.html
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происшествия, россия, иркутская область
Происшествия, Россия, Иркутская область
В Приангарье возбудили дело из-за свастики возле воинского мемориала
В Приангарье завели дело против подростков за осквернение воинского мемориала
ИРКУТСК, 15 окт - РИА Новости. Уголовное дело по статье об осквернении символов воинской славы завели в Приангарье, где двое подростков нарисовали свастику на снегу возле мемориала Воинской славы, сообщает следственное управление Следственного комитета РФ по Иркутской области.
В Приангарье в ходе мониторинга соцсетей полицейские выявили видеозапись, на которой подростки нарисовали на снегу перед входом на мемориал Воинской славы в городе Железногорск-Илимский свастику. Они были задержаны и вместе с родителями доставлены в отделение полиции. Свой поступок студенты местного колледжа объяснили желанием пошутить.
"Возбуждено уголовное дело в отношении двух местных жителей 16 и 17 лет. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 354.1 УК РФ (осквернение символов воинской славы, совершенное публично группой лиц)", - говорится в сообщении.
Прокуратура проверит исполнение в учебном заведении законов в сфере профилактики правонарушений среди учащихся.