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На Урале четыре человека погибли при пожаре - РИА Новости, 15.10.2024
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09:22 15.10.2024
https://ria.ru/20241015/pozhar-1978071895.html
На Урале четыре человека погибли при пожаре
На Урале четыре человека погибли при пожаре - РИА Новости, 15.10.2024
На Урале четыре человека погибли при пожаре
Четыре человека, в том числе ребёнок, погибли при пожаре в посёлке Монетном Свердловской области, сообщает МЧС России в Telegram-канале. РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T09:22
2024-10-15T09:22
происшествия
россия
свердловская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 окт – РИА Новости. Четыре человека, в том числе ребёнок, погибли при пожаре в посёлке Монетном Свердловской области, сообщает МЧС России в Telegram-канале. "В поселке Монетном огонь охватил 164 квадрата частного жилого дома и надворных построек. При тушении сотрудники МЧС России обнаружили тела мужчин 44 и 58 лет, 55-летней женщины и 8-летнего мальчика", – говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что на месте происшествия работали 11 огнеборцев и 4 единицы техники, причины пожара выясняют дознаватели. По уточнению областной прокуратуры, пожар начался в три ночи, идёт проверка. "Предположительно, возгорание произошло из-за неисправности печного отопления", – добавили в прокуратуре.
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россия
свердловская область
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происшествия, россия, свердловская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Свердловская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На Урале четыре человека погибли при пожаре

В уральском поселке Монетном при пожаре в частном доме погибли 4 человека

© Фото : МЧС России/TelegramТушение пожара в поселке Монетном Свердловской области
Тушение пожара в поселке Монетном Свердловской области - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
© Фото : МЧС России/Telegram
Тушение пожара в поселке Монетном Свердловской области
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 окт – РИА Новости. Четыре человека, в том числе ребёнок, погибли при пожаре в посёлке Монетном Свердловской области, сообщает МЧС России в Telegram-канале.
"В поселке Монетном огонь охватил 164 квадрата частного жилого дома и надворных построек. При тушении сотрудники МЧС России обнаружили тела мужчин 44 и 58 лет, 55-летней женщины и 8-летнего мальчика", – говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что на месте происшествия работали 11 огнеборцев и 4 единицы техники, причины пожара выясняют дознаватели.
По уточнению областной прокуратуры, пожар начался в три ночи, идёт проверка.
"Предположительно, возгорание произошло из-за неисправности печного отопления", – добавили в прокуратуре.
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ПроисшествияРоссияСвердловская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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