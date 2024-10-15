https://ria.ru/20241015/pozhar-1978071895.html
На Урале четыре человека погибли при пожаре
На Урале четыре человека погибли при пожаре - РИА Новости, 15.10.2024
На Урале четыре человека погибли при пожаре
Четыре человека, в том числе ребёнок, погибли при пожаре в посёлке Монетном Свердловской области, сообщает МЧС России в Telegram-канале. РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T09:22
2024-10-15T09:22
2024-10-15T09:22
происшествия
россия
свердловская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0f/1978072210_0:122:1280:842_1920x0_80_0_0_d716706a6efa8f6cf19bf9dc3c6fe609.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 окт – РИА Новости. Четыре человека, в том числе ребёнок, погибли при пожаре в посёлке Монетном Свердловской области, сообщает МЧС России в Telegram-канале. "В поселке Монетном огонь охватил 164 квадрата частного жилого дома и надворных построек. При тушении сотрудники МЧС России обнаружили тела мужчин 44 и 58 лет, 55-летней женщины и 8-летнего мальчика", – говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что на месте происшествия работали 11 огнеборцев и 4 единицы техники, причины пожара выясняют дознаватели. По уточнению областной прокуратуры, пожар начался в три ночи, идёт проверка. "Предположительно, возгорание произошло из-за неисправности печного отопления", – добавили в прокуратуре.
https://ria.ru/20240907/pozhar-1971256654.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, свердловская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Свердловская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На Урале четыре человека погибли при пожаре
В уральском поселке Монетном при пожаре в частном доме погибли 4 человека
ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 окт – РИА Новости.
Четыре человека, в том числе ребёнок, погибли при пожаре в посёлке Монетном Свердловской области, сообщает МЧС России в Telegram-канале
.
"В поселке Монетном огонь охватил 164 квадрата частного жилого дома и надворных построек. При тушении сотрудники МЧС России обнаружили тела мужчин 44 и 58 лет, 55-летней женщины и 8-летнего мальчика", – говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что на месте происшествия работали 11 огнеборцев и 4 единицы техники, причины пожара выясняют дознаватели.
По уточнению областной прокуратуры, пожар начался в три ночи, идёт проверка.
"Предположительно, возгорание произошло из-за неисправности печного отопления", – добавили в прокуратуре.