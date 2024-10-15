https://ria.ru/20241015/pozhar-1978071895.html

На Урале четыре человека погибли при пожаре

На Урале четыре человека погибли при пожаре - РИА Новости, 15.10.2024

На Урале четыре человека погибли при пожаре

Четыре человека, в том числе ребёнок, погибли при пожаре в посёлке Монетном Свердловской области, сообщает МЧС России в Telegram-канале. РИА Новости, 15.10.2024

2024-10-15T09:22

2024-10-15T09:22

2024-10-15T09:22

происшествия

россия

свердловская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0f/1978072210_0:122:1280:842_1920x0_80_0_0_d716706a6efa8f6cf19bf9dc3c6fe609.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 окт – РИА Новости. Четыре человека, в том числе ребёнок, погибли при пожаре в посёлке Монетном Свердловской области, сообщает МЧС России в Telegram-канале. "В поселке Монетном огонь охватил 164 квадрата частного жилого дома и надворных построек. При тушении сотрудники МЧС России обнаружили тела мужчин 44 и 58 лет, 55-летней женщины и 8-летнего мальчика", – говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что на месте происшествия работали 11 огнеборцев и 4 единицы техники, причины пожара выясняют дознаватели. По уточнению областной прокуратуры, пожар начался в три ночи, идёт проверка. "Предположительно, возгорание произошло из-за неисправности печного отопления", – добавили в прокуратуре.

https://ria.ru/20240907/pozhar-1971256654.html

россия

свердловская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, свердловская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)