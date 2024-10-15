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В Иркутской области пожар на складе охватил более тысячи "квадратов"

В Иркутской области пожар на складе охватил более тысячи "квадратов" - РИА Новости, 15.10.2024

В Иркутской области пожар на складе охватил более тысячи "квадратов"

Пожар на складе тушат в Иркутской области, на данный момент он локализован на 1050 квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 15.10.2024

2024-10-15T02:58

2024-10-15T02:58

2024-10-15T03:13

происшествия

иркутская область

россия

ангарск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Пожар на складе тушат в Иркутской области, на данный момент он локализован на 1050 квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС России. "В Иркутской области в городе Ангарск на улице Тельмана тушат крупный пожар на складе. Горит кровля склада. Погибших, травмированных нет", — говорится в сообщении. Для борьбы с огнем привлечены 39 специалистов и 11 единиц техники, уточнили в ведомстве.

иркутская область

россия

ангарск

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2024

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происшествия, иркутская область, россия, ангарск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)