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В Иркутской области пожар на складе охватил более тысячи "квадратов" - РИА Новости, 15.10.2024
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02:58 15.10.2024 (обновлено: 03:13 15.10.2024)
https://ria.ru/20241015/pozhar-1978053746.html
В Иркутской области пожар на складе охватил более тысячи "квадратов"
В Иркутской области пожар на складе охватил более тысячи "квадратов" - РИА Новости, 15.10.2024
В Иркутской области пожар на складе охватил более тысячи "квадратов"
Пожар на складе тушат в Иркутской области, на данный момент он локализован на 1050 квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T02:58
2024-10-15T03:13
происшествия
иркутская область
россия
ангарск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Пожар на складе тушат в Иркутской области, на данный момент он локализован на 1050 квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС России. "В Иркутской области в городе Ангарск на улице Тельмана тушат крупный пожар на складе. Горит кровля склада. Погибших, травмированных нет", — говорится в сообщении. Для борьбы с огнем привлечены 39 специалистов и 11 единиц техники, уточнили в ведомстве.
иркутская область
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происшествия, иркутская область, россия, ангарск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Иркутская область, Россия, Ангарск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Иркутской области пожар на складе охватил более тысячи "квадратов"

МЧС: в Ангарске локализовали пожар на складе площадью 1050 "квадратов"

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкСотрудник противопожарной службы МЧС России на месте пожара
Сотрудник противопожарной службы МЧС России на месте пожара - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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Сотрудник противопожарной службы МЧС России на месте пожара. Архивное фото
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Пожар на складе тушат в Иркутской области, на данный момент он локализован на 1050 квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС России.
"В Иркутской области в городе Ангарск на улице Тельмана тушат крупный пожар на складе. Горит кровля склада. Погибших, травмированных нет", — говорится в сообщении.
Для борьбы с огнем привлечены 39 специалистов и 11 единиц техники, уточнили в ведомстве.
 
ПроисшествияИркутская областьРоссияАнгарскМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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