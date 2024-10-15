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Алаудинов заявил о серьезных потерях ВСУ в Курской области
Алаудинов заявил о серьезных потерях ВСУ в Курской области - РИА Новости, 15.10.2024
Алаудинов заявил о серьезных потерях ВСУ в Курской области
ВСУ на курском направлении понесли тяжелые потери, заявил командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ... РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T10:22
2024-10-15T10:22
2024-10-15T10:58
специальная военная операция на украине
курская область
вооруженные силы украины
апты алаудинов
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. ВСУ на курском направлении понесли тяжелые потери, заявил командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов в эфире канала "Соловьев Live"."Хочу отметить, что противник понёс очень серьёзные и ощутимые потери", - сказал Алаудинов.Подразделения ВСУ ранним утром 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 20 тысяч военных.Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин сказал, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
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курская область, вооруженные силы украины, апты алаудинов
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Вооруженные силы Украины, Апты Алаудинов
Алаудинов заявил о серьезных потерях ВСУ в Курской области
Алаудинов: украинские военные понесли большие потери в Курской области