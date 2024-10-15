https://ria.ru/20241015/pomosch-1978093672.html

Подмосковье отправило новую партию помощи в зону спецоперации

Подмосковье отправило новую партию помощи в зону спецоперации - РИА Новости, 15.10.2024

Подмосковье отправило новую партию помощи в зону спецоперации

Новая партия помощи для 242-го подмосковного полка отправилась в Донецк в рамках регионального гуманитарного проекта "Доброе дело", сообщает пресс-служба... РИА Новости, 15.10.2024

2024-10-15T11:39

2024-10-15T11:39

2024-10-15T11:39

надежные люди

московская область (подмосковье)

донецк

андрей воробьев

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Новая партия помощи для 242-го подмосковного полка отправилась в Донецк в рамках регионального гуманитарного проекта "Доброе дело", сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области. "Груз для полка собирали самые разные жители области, в том числе дети, в рамках акции "Доброе дело", которую инициировал губернатор Московской области Андрей Воробьев", — сказал заместитель председателя правительства Московской области Вячеслав Духин, его слова приводит пресс-служба. По словам министра информации и молодежной политики Подмосковья Екатерины Швелидзе, было собрано большое количество необходимых для подмосковных военнослужащих вещей. "Мы с Екатериной и нашим другом Алексеем Каклюгиным (гендиректор телеканала "360" - ред.) решили внести свой вклад, поэтому отправили бойцам компактные, но нужные удлинители ROC-4, которые расширяют радиус действия дронов. Точно знаем от наших ребят, что они пригодятся", — отметил Духин. Он подчеркнул, что для подмосковных бойцов была отправлена другая техника, которая будет полезна при выполнении боевых задач. Бойцы 242-го губернаторского полка поблагодарили за оказанную помощь и добавили, что переданные усилители сигнала для беспилотников помогут более эффективно выполнять боевые задачи и сохранить жизнь личного состава. Неравнодушные жители Подмосковья могут принять участие в гуманитарной акции и поддержать бойцов на сайте помощь-героям.рф.

https://ria.ru/20240814/khimki-1966253880.html

https://ria.ru/20240628/pomosch-1956071926.html

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донецк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

московская область (подмосковье), донецк, андрей воробьев, вооруженные силы рф