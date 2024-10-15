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Подмосковье отправило новую партию помощи в зону спецоперации - РИА Новости, 15.10.2024
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Надежные люди
 
11:39 15.10.2024
https://ria.ru/20241015/pomosch-1978093672.html
Подмосковье отправило новую партию помощи в зону спецоперации
Подмосковье отправило новую партию помощи в зону спецоперации - РИА Новости, 15.10.2024
Подмосковье отправило новую партию помощи в зону спецоперации
Новая партия помощи для 242-го подмосковного полка отправилась в Донецк в рамках регионального гуманитарного проекта "Доброе дело", сообщает пресс-служба... РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T11:39
2024-10-15T11:39
надежные люди
московская область (подмосковье)
донецк
андрей воробьев
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Новая партия помощи для 242-го подмосковного полка отправилась в Донецк в рамках регионального гуманитарного проекта "Доброе дело", сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области. "Груз для полка собирали самые разные жители области, в том числе дети, в рамках акции "Доброе дело", которую инициировал губернатор Московской области Андрей Воробьев", — сказал заместитель председателя правительства Московской области Вячеслав Духин, его слова приводит пресс-служба. По словам министра информации и молодежной политики Подмосковья Екатерины Швелидзе, было собрано большое количество необходимых для подмосковных военнослужащих вещей. "Мы с Екатериной и нашим другом Алексеем Каклюгиным (гендиректор телеканала "360" - ред.) решили внести свой вклад, поэтому отправили бойцам компактные, но нужные удлинители ROC-4, которые расширяют радиус действия дронов. Точно знаем от наших ребят, что они пригодятся", — отметил Духин. Он подчеркнул, что для подмосковных бойцов была отправлена другая техника, которая будет полезна при выполнении боевых задач. Бойцы 242-го губернаторского полка поблагодарили за оказанную помощь и добавили, что переданные усилители сигнала для беспилотников помогут более эффективно выполнять боевые задачи и сохранить жизнь личного состава. Неравнодушные жители Подмосковья могут принять участие в гуманитарной акции и поддержать бойцов на сайте помощь-героям.рф.
https://ria.ru/20240814/khimki-1966253880.html
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московская область (подмосковье), донецк, андрей воробьев, вооруженные силы рф
Надежные люди, Московская область (Подмосковье), Донецк, Андрей Воробьев, Вооруженные силы РФ

Подмосковье отправило новую партию помощи в зону спецоперации

© Фото предоставлено Министерством информации и молодежной политики Московской областиПодмосковье отправило новую партию помощи в зону СВО
Подмосковье отправило новую партию помощи в зону СВО - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
© Фото предоставлено Министерством информации и молодежной политики Московской области
Подмосковье отправило новую партию помощи в зону СВО
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Новая партия помощи для 242-го подмосковного полка отправилась в Донецк в рамках регионального гуманитарного проекта "Доброе дело", сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
"Груз для полка собирали самые разные жители области, в том числе дети, в рамках акции "Доброе дело", которую инициировал губернатор Московской области Андрей Воробьев", — сказал заместитель председателя правительства Московской области Вячеслав Духин, его слова приводит пресс-служба.
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По словам министра информации и молодежной политики Подмосковья Екатерины Швелидзе, было собрано большое количество необходимых для подмосковных военнослужащих вещей.
"Мы с Екатериной и нашим другом Алексеем Каклюгиным (гендиректор телеканала "360" - ред.) решили внести свой вклад, поэтому отправили бойцам компактные, но нужные удлинители ROC-4, которые расширяют радиус действия дронов. Точно знаем от наших ребят, что они пригодятся", — отметил Духин.
Он подчеркнул, что для подмосковных бойцов была отправлена другая техника, которая будет полезна при выполнении боевых задач.
Бойцы 242-го губернаторского полка поблагодарили за оказанную помощь и добавили, что переданные усилители сигнала для беспилотников помогут более эффективно выполнять боевые задачи и сохранить жизнь личного состава.
Неравнодушные жители Подмосковья могут принять участие в гуманитарной акции и поддержать бойцов на сайте помощь-героям.рф.
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