https://ria.ru/20241015/pomosch-1978093672.html
Подмосковье отправило новую партию помощи в зону спецоперации
Подмосковье отправило новую партию помощи в зону спецоперации - РИА Новости, 15.10.2024
Подмосковье отправило новую партию помощи в зону спецоперации
Новая партия помощи для 242-го подмосковного полка отправилась в Донецк в рамках регионального гуманитарного проекта "Доброе дело", сообщает пресс-служба... РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T11:39
2024-10-15T11:39
2024-10-15T11:39
надежные люди
московская область (подмосковье)
донецк
андрей воробьев
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0f/1978092234_0:7:1667:945_1920x0_80_0_0_3f67dfa3f169cda5a951ee8a456cf0fb.jpg
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Новая партия помощи для 242-го подмосковного полка отправилась в Донецк в рамках регионального гуманитарного проекта "Доброе дело", сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области. "Груз для полка собирали самые разные жители области, в том числе дети, в рамках акции "Доброе дело", которую инициировал губернатор Московской области Андрей Воробьев", — сказал заместитель председателя правительства Московской области Вячеслав Духин, его слова приводит пресс-служба. По словам министра информации и молодежной политики Подмосковья Екатерины Швелидзе, было собрано большое количество необходимых для подмосковных военнослужащих вещей. "Мы с Екатериной и нашим другом Алексеем Каклюгиным (гендиректор телеканала "360" - ред.) решили внести свой вклад, поэтому отправили бойцам компактные, но нужные удлинители ROC-4, которые расширяют радиус действия дронов. Точно знаем от наших ребят, что они пригодятся", — отметил Духин. Он подчеркнул, что для подмосковных бойцов была отправлена другая техника, которая будет полезна при выполнении боевых задач. Бойцы 242-го губернаторского полка поблагодарили за оказанную помощь и добавили, что переданные усилители сигнала для беспилотников помогут более эффективно выполнять боевые задачи и сохранить жизнь личного состава. Неравнодушные жители Подмосковья могут принять участие в гуманитарной акции и поддержать бойцов на сайте помощь-героям.рф.
https://ria.ru/20240814/khimki-1966253880.html
https://ria.ru/20240628/pomosch-1956071926.html
московская область (подмосковье)
донецк
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0f/1978092234_407:0:1667:945_1920x0_80_0_0_88c809436e8def8e90106e099200ab57.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), донецк, андрей воробьев, вооруженные силы рф
Надежные люди, Московская область (Подмосковье), Донецк, Андрей Воробьев, Вооруженные силы РФ
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Новая партия помощи для 242-го подмосковного полка отправилась в Донецк в рамках регионального гуманитарного проекта "Доброе дело", сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
"Груз для полка собирали самые разные жители области, в том числе дети, в рамках акции "Доброе дело", которую инициировал губернатор Московской области Андрей Воробьев
", — сказал заместитель председателя правительства Московской области Вячеслав Духин, его слова приводит пресс-служба.
По словам министра информации и молодежной политики Подмосковья Екатерины Швелидзе, было собрано большое количество необходимых для подмосковных военнослужащих вещей.
"Мы с Екатериной и нашим другом Алексеем Каклюгиным (гендиректор телеканала "360" - ред.) решили внести свой вклад, поэтому отправили бойцам компактные, но нужные удлинители ROC-4, которые расширяют радиус действия дронов. Точно знаем от наших ребят, что они пригодятся", — отметил Духин.
Он подчеркнул, что для подмосковных бойцов была отправлена другая техника, которая будет полезна при выполнении боевых задач.
Бойцы 242-го губернаторского полка поблагодарили за оказанную помощь и добавили, что переданные усилители сигнала для беспилотников помогут более эффективно выполнять боевые задачи и сохранить жизнь личного состава.
Неравнодушные жители Подмосковья могут принять участие в гуманитарной акции и поддержать бойцов на сайте помощь-героям.рф.