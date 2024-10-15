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Праздничные мероприятия в честь Дня отца пройдут в парках Подмосковья
Праздничные мероприятия в честь Дня отца пройдут в парках Подмосковья - РИА Новости, 15.10.2024
Праздничные мероприятия в честь Дня отца пройдут в парках Подмосковья
В более чем 50 парках Подмосковья 20 октября пройдет общеобластное мероприятие "Отцы и дети", для гостей подготовили квесты, показательные выступления,... РИА Новости, 15.10.2024
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2024-10-15T20:02
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. В более чем 50 парках Подмосковья 20 октября пройдет общеобластное мероприятие "Отцы и дети", для гостей подготовили квесты, показательные выступления, спортивные состязания, а также концертные программы, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области. Например, парк усадьбы Кривякино городского округа Воскресенск приглашает взрослых и детей на квест "Отец молодец, или С папой хоть куда!" и мастер-классы по робототехнике и программированию. На протяжении всего мероприятия на главной площади парка будет работать выставка детских рисунков. В парке "Ривьера" Можайского городского округа для гостей пройдут квест на ловкость и смекалку "С папой хоть куда" и спортивные состязания для всей семьи и многое другое. В городском парке "Скитские пруды" Сергиево-Посадского городского округа состоятся кулинарный мастер-класс по приготовлению самого вкусного бургера и творческий мастер-класс по созданию поздравительной открытки. Также взрослых и детей приглашают на интерактивную программу с играми и конкурсами. День отца в этом году в России отмечают 20 октября.
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