https://ria.ru/20241015/podmoskove-1978221360.html

Объем производства йогуртов вырос в Подмосковье более чем на 10%

Объем производства йогуртов вырос в Подмосковье более чем на 10% - РИА Новости, 15.10.2024

Объем производства йогуртов вырос в Подмосковье более чем на 10%

Объем производства йогуртов в Подмосковье увеличился на 10,1% с начала года, было произведено 246,3 тысячи тонн йогурта, сообщает пресс-служба министерства... РИА Новости, 15.10.2024

2024-10-15T19:31

2024-10-15T19:31

2024-10-15T19:31

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Объем производства йогуртов в Подмосковье увеличился на 10,1% с начала года, было произведено 246,3 тысячи тонн йогурта, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. "За восемь месяцев с начала года было произведено 246,3 тысячи тонн йогурта, что на 10,1% превышает показатель аналогичного периода прошлого года", - говорится в сообщении. В Подмосковье ведут свою деятельность несколько крупных производителей. Продукция подмосковных предприятий поставляется как в торговые сети области, так и в другие регионы.

https://ria.ru/20241011/vaktsinatsiya-1977558194.html

московская область (подмосковье)

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2024

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московская область (подмосковье)