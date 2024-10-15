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Объем производства йогуртов вырос в Подмосковье более чем на 10%
Объем производства йогуртов вырос в Подмосковье более чем на 10% - РИА Новости, 15.10.2024
Объем производства йогуртов вырос в Подмосковье более чем на 10%
Объем производства йогуртов в Подмосковье увеличился на 10,1% с начала года, было произведено 246,3 тысячи тонн йогурта, сообщает пресс-служба министерства... РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T19:31
2024-10-15T19:31
2024-10-15T19:31
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Объем производства йогуртов в Подмосковье увеличился на 10,1% с начала года, было произведено 246,3 тысячи тонн йогурта, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. "За восемь месяцев с начала года было произведено 246,3 тысячи тонн йогурта, что на 10,1% превышает показатель аналогичного периода прошлого года", - говорится в сообщении. В Подмосковье ведут свою деятельность несколько крупных производителей. Продукция подмосковных предприятий поставляется как в торговые сети области, так и в другие регионы.
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Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Объем производства йогуртов в Подмосковье увеличился на 10,1% с начала года, было произведено 246,3 тысячи тонн йогурта, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
"За восемь месяцев с начала года было произведено 246,3 тысячи тонн йогурта, что на 10,1% превышает показатель аналогичного периода прошлого года", - говорится в сообщении.
В Подмосковье ведут свою деятельность несколько крупных производителей. Продукция подмосковных предприятий поставляется как в торговые сети области, так и в другие регионы.