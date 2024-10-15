https://ria.ru/20241015/podmoskove-1978203610.html

Более 14 тысяч женщин прошли маммографию по самозаписи в Подмосковье

Более 14 тысяч женщин прошли маммографию по самозаписи в Подмосковье - РИА Новости, 15.10.2024

Более 14 тысяч женщин прошли маммографию по самозаписи в Подмосковье

Свыше 14 тысяч женщин, старше 40 лет и не проходившие маммографию более двух лет, прошли это обследование по самозаписи в Подмосковье с начала текущего года,... РИА Новости, 15.10.2024

2024-10-15T17:47

2024-10-15T17:47

2024-10-15T17:47

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

алексей сапанюк

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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Свыше 14 тысяч женщин, старше 40 лет и не проходившие маммографию более двух лет, прошли это обследование по самозаписи в Подмосковье с начала текущего года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. Оформить запись можно через региональный портал госуслуг "Здоровье". "Своевременная диагностика и лечение – основа сохранения качества жизни и здоровья. В регионе на постоянной основе проводятся Дни открытых дверей, в ходе которых жители могут пройти диагностику онкологических заболеваний. Рак молочной железы остается одним из самых распространенных онкозаболеваний у женщин. Мы не перестаем призывать женщин старше 40 лет проходить маммографию, тем более, пройти ее можно записавшись самостоятельно", - сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк, его слова приводит пресс-служба. Он отметил, что такой возможностью воспользовались уже более 14 тысяч женщин с начала года. В ведомстве добавили, что у 1,3 тысячи из тех, кто прошел обследование, были выявлены патологические изменения. Пациентки были направлены в Центры амбулаторной онкологической помощи для уточнения диагноза и выбора дальнейшей тактики лечения. Для того, чтобы самостоятельно записаться на маммографию, необходимо быть старше 40 лет, иметь прикрепление к одной из поликлиник, подведомственных региональному Минздраву. Также давность предыдущего исследования должна составлять более двух лет.

https://ria.ru/20241014/podmoskove-1978023562.html

https://ria.ru/20241014/opekun-1977967202.html

московская область (подмосковье)

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московская область (подмосковье), алексей сапанюк