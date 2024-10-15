https://ria.ru/20241015/podmoskove-1978183633.html

Более 7,5 тысячи жителей Подмосковья изменили имя в этом году

Более 7,5 тысячи жителей Подмосковья изменили имя в этом году - РИА Новости, 15.10.2024

Более 7,5 тысячи жителей Подмосковья изменили имя в этом году

Более 7,5 тысячи жителей Подмосковья изменили имя с начала текущего года, за аналогичный период прошлого года за этой услугой обратилось чуть больше семи тысяч... РИА Новости, 15.10.2024

2024-10-15T16:52

2024-10-15T16:52

2024-10-15T16:52

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Более 7,5 тысячи жителей Подмосковья изменили имя с начала текущего года, за аналогичный период прошлого года за этой услугой обратилось чуть больше семи тысяч человек, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области. В ведомстве отметили, что среди мотивов, побудивших изменить элементы имени, можно выделить желание принять фамилию мужа или родственников, вернуть девичью фамилию, сложности в произношении, не сочетание имени с фамилией или отчеством. Уточняется, в регионе прослеживается тенденция к увеличению числа жителей, желающих сменить имя. Так, за аналогичный период прошлого года услугой по смене имени воспользовалось чуть больше 7 тысяч жителей. Рост связан с тем, что в 2025 году госпошлина за перемену имени будет увеличена с 1600 рублей до 5000 рублей. Поменять имя могут не только взрослые, но и дети старше 14 лет, при этом необходимо обязательное согласие родителей и органов опеки. Подать заявление для изменения имени можно при очном обращении к сотруднику ЗАГСа в ближайшем МФЦ.

https://ria.ru/20241015/podmoskove-1978171908.html

московская область (подмосковье)

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московская область (подмосковье)