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Сочинские школьники написали поздравительные письма бойцам СВО - РИА Новости, 15.10.2024
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Надежные люди
 
11:52 15.10.2024
https://ria.ru/20241015/pisma-1978097129.html
Сочинские школьники написали поздравительные письма бойцам СВО
Сочинские школьники написали поздравительные письма бойцам СВО - РИА Новости, 15.10.2024
Сочинские школьники написали поздравительные письма бойцам СВО
Три тысячи писем, в том числе поздравительных, написали сочинские школьники для бойцов, находящихся на передовой в зоне специальной военной операции, детские... РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T11:52
2024-10-15T11:52
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СОЧИ 15 окт – РИА Новости. Три тысячи писем, в том числе поздравительных, написали сочинские школьники для бойцов, находящихся на передовой в зоне специальной военной операции, детские послания отправили в Москву, их вложат в новогодние подарки, рассказал РИА Новости председатель фонда сочинского филиала "Своих не бросаем" Дмитрий Воробьев. Он пояснил, что акция осуществляется в рамках подготовки к Новому году. "Дети, школьники Сочи написали и отправили в фонд первую партию поздравительных открыток и писем для военнослужащих, проходящих службу на СВО, 3000 писем первые ушли в Москву и будут вложены в новогодние подарки", - рассказал Воробьев. Он отметил, что в настоящее время Сочи готовит 50 тысяч подарков, которые позже отправят в новые территории России. Помощь бойцам спецоперации оказывают сотрудники сочинской мэрии, горожане, неравнодушные. Накануне из Сочи отправили очередную партию гуманитарного груза, сообщали в пресс-службе администрации города. Для посылки местные предприниматели, неравнодушные к проблемам тех, кто находится сейчас в сложных условиях, собрали продукты питания, транспортные средства и FPV-дроны. Как отметил мэр Сочи Андрей Прошунин, помощь оказывается не только новым регионам страны, но и Курской области, которая также нуждается в поддержке. Гуманитарный груз собирается совместно с фондом "Скорей Добрей" и при поддержке координационного совета.
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сочи, москва, россия
Надежные люди, Сочи, Москва, Россия
Сочинские школьники написали поздравительные письма бойцам СВО

Сочинские школьники отправили в Москву три тысячи писем для бойцов СВО

© Фото предоставлено председателем фонда сочинского филиала "Своих не бросаем" Дмитрием ВоробьевымСочинские школьники написали и отправили бойцам СВО 3 тысячи писем
Сочинские школьники написали и отправили бойцам СВО 3 тысячи писем - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
© Фото предоставлено председателем фонда сочинского филиала "Своих не бросаем" Дмитрием Воробьевым
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СОЧИ 15 окт – РИА Новости. Три тысячи писем, в том числе поздравительных, написали сочинские школьники для бойцов, находящихся на передовой в зоне специальной военной операции, детские послания отправили в Москву, их вложат в новогодние подарки, рассказал РИА Новости председатель фонда сочинского филиала "Своих не бросаем" Дмитрий Воробьев.
Он пояснил, что акция осуществляется в рамках подготовки к Новому году.
© Фото предоставлено председателем фонда сочинского филиала "Своих не бросаем" Дмитрием ВоробьевымСочинские школьники написали и отправили бойцам СВО 3 тысячи писем
Сочинские школьники написали и отправили бойцам СВО 3 тысячи писем - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
© Фото предоставлено председателем фонда сочинского филиала "Своих не бросаем" Дмитрием Воробьевым
Сочинские школьники написали и отправили бойцам СВО 3 тысячи писем
"Дети, школьники Сочи написали и отправили в фонд первую партию поздравительных открыток и писем для военнослужащих, проходящих службу на СВО, 3000 писем первые ушли в Москву и будут вложены в новогодние подарки", - рассказал Воробьев.
Он отметил, что в настоящее время Сочи готовит 50 тысяч подарков, которые позже отправят в новые территории России.
Помощь бойцам спецоперации оказывают сотрудники сочинской мэрии, горожане, неравнодушные. Накануне из Сочи отправили очередную партию гуманитарного груза, сообщали в пресс-службе администрации города. Для посылки местные предприниматели, неравнодушные к проблемам тех, кто находится сейчас в сложных условиях, собрали продукты питания, транспортные средства и FPV-дроны. Как отметил мэр Сочи Андрей Прошунин, помощь оказывается не только новым регионам страны, но и Курской области, которая также нуждается в поддержке. Гуманитарный груз собирается совместно с фондом "Скорей Добрей" и при поддержке координационного совета.
© Фото предоставлено председателем фонда сочинского филиала "Своих не бросаем" Дмитрием ВоробьевымСочинские школьники написали и отправили бойцам СВО 3 тысячи писем
Сочинские школьники написали и отправили бойцам СВО 3 тысячи писем - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
© Фото предоставлено председателем фонда сочинского филиала "Своих не бросаем" Дмитрием Воробьевым
Сочинские школьники написали и отправили бойцам СВО 3 тысячи писем
 
Надежные людиСочиМоскваРоссия
 
 
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