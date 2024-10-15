https://ria.ru/20241015/pensilvaniya-1978089132.html

Жители Пенсильвании недовольны визитом Зеленского, пишут СМИ

Жители Пенсильвании недовольны визитом Зеленского, пишут СМИ - РИА Новости, 15.10.2024

Жители Пенсильвании недовольны визитом Зеленского, пишут СМИ

Многие жители Пенсильвании были недовольны визитом Владимира Зеленского, когда он во время поездки в США посещал завод по производству боеприпасов, сообщает... РИА Новости, 15.10.2024

2024-10-15T11:12

2024-10-15T11:12

2024-10-15T11:12

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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Многие жители Пенсильвании были недовольны визитом Владимира Зеленского, когда он во время поездки в США посещал завод по производству боеприпасов, сообщает издание Politico со ссылкой на местных жителей, представителей польско-американской общины. Зеленский 22 сентября начал визит в США с посещения завода по производству боеприпасов в Скрэнтоне. Группа конгрессменов-республиканцев потребовала провести расследование, заявив, что этот визит мог быть сопряжен с нарушениями законодательства США, в том числе закона, запрещающего федеральным чиновникам участвовать в политической деятельности во время исполнения служебных обязанностей. Позже комитет по надзору нижней палаты конгресса США заявил об открытии расследования. Как следовало из распространенного заявления законодателей, вице-президент Камала Харрис использовала средства налогоплательщиков для визита Зеленского в Пенсильванию для участия в ее же предвыборной кампании перед президентскими выборами. "Это разозлило многих людей здесь... потому что ты подписываешь бомбы, которые потенциально могут убить невинных людей. Неважно, на украинской или российской стороне", - сказал местный житель и член клуба польско-американских граждан Марк Ковальчик. По информации издания, демократы надеялись, что визит Зеленского в Пенсильванию может укрепить их позиции, однако это могло дать обратный эффект. В конце сентября законодатели выразили мнение, что Зеленский "монументально просчитался" в своем визите на завод по производству боеприпасов и находится не в том положении, чтобы заниматься спорами в разгар выборов. Трамп также подверг Зеленского критике, на своих митингах он назвал его "торгашом", каждый визит которого заканчивается многомиллиардной помощью со стороны США.

https://ria.ru/20240925/zelenskiy-1974516737.html

https://ria.ru/20240927/politico-1974978383.html

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