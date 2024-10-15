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Жители Пенсильвании недовольны визитом Зеленского, пишут СМИ - РИА Новости, 15.10.2024
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11:12 15.10.2024
https://ria.ru/20241015/pensilvaniya-1978089132.html
Жители Пенсильвании недовольны визитом Зеленского, пишут СМИ
Жители Пенсильвании недовольны визитом Зеленского, пишут СМИ - РИА Новости, 15.10.2024
Жители Пенсильвании недовольны визитом Зеленского, пишут СМИ
Многие жители Пенсильвании были недовольны визитом Владимира Зеленского, когда он во время поездки в США посещал завод по производству боеприпасов, сообщает... РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T11:12
2024-10-15T11:12
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пенсильвания
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Многие жители Пенсильвании были недовольны визитом Владимира Зеленского, когда он во время поездки в США посещал завод по производству боеприпасов, сообщает издание Politico со ссылкой на местных жителей, представителей польско-американской общины. Зеленский 22 сентября начал визит в США с посещения завода по производству боеприпасов в Скрэнтоне. Группа конгрессменов-республиканцев потребовала провести расследование, заявив, что этот визит мог быть сопряжен с нарушениями законодательства США, в том числе закона, запрещающего федеральным чиновникам участвовать в политической деятельности во время исполнения служебных обязанностей. Позже комитет по надзору нижней палаты конгресса США заявил об открытии расследования. Как следовало из распространенного заявления законодателей, вице-президент Камала Харрис использовала средства налогоплательщиков для визита Зеленского в Пенсильванию для участия в ее же предвыборной кампании перед президентскими выборами. "Это разозлило многих людей здесь... потому что ты подписываешь бомбы, которые потенциально могут убить невинных людей. Неважно, на украинской или российской стороне", - сказал местный житель и член клуба польско-американских граждан Марк Ковальчик. По информации издания, демократы надеялись, что визит Зеленского в Пенсильванию может укрепить их позиции, однако это могло дать обратный эффект. В конце сентября законодатели выразили мнение, что Зеленский "монументально просчитался" в своем визите на завод по производству боеприпасов и находится не в том положении, чтобы заниматься спорами в разгар выборов. Трамп также подверг Зеленского критике, на своих митингах он назвал его "торгашом", каждый визит которого заканчивается многомиллиардной помощью со стороны США.
https://ria.ru/20240925/zelenskiy-1974516737.html
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в мире, сша, пенсильвания, владимир зеленский, камала харрис, politico
В мире, США, Пенсильвания, Владимир Зеленский, Камала Харрис, Politico
Жители Пенсильвании недовольны визитом Зеленского, пишут СМИ

Politico: жители Пенсильвании недовольны визитом Зеленского в США

© Фото : Офис президента УкраиныВладимир Зеленский во время посещения завода по производству боеприпасов в городе Скрэнтон
Владимир Зеленский во время посещения завода по производству боеприпасов в городе Скрэнтон - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
© Фото : Офис президента Украины
Владимир Зеленский во время посещения завода по производству боеприпасов в городе Скрэнтон. Архивное фото
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Многие жители Пенсильвании были недовольны визитом Владимира Зеленского, когда он во время поездки в США посещал завод по производству боеприпасов, сообщает издание Politico со ссылкой на местных жителей, представителей польско-американской общины.
Зеленский 22 сентября начал визит в США с посещения завода по производству боеприпасов в Скрэнтоне. Группа конгрессменов-республиканцев потребовала провести расследование, заявив, что этот визит мог быть сопряжен с нарушениями законодательства США, в том числе закона, запрещающего федеральным чиновникам участвовать в политической деятельности во время исполнения служебных обязанностей. Позже комитет по надзору нижней палаты конгресса США заявил об открытии расследования. Как следовало из распространенного заявления законодателей, вице-президент Камала Харрис использовала средства налогоплательщиков для визита Зеленского в Пенсильванию для участия в ее же предвыборной кампании перед президентскими выборами.
Владимир Зеленский во время посещения завода боеприпасов в Пенсильвании - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
В конгрессе потребовали расследовать визит Зеленского на завод в США
25 сентября, 01:28
"Это разозлило многих людей здесь... потому что ты подписываешь бомбы, которые потенциально могут убить невинных людей. Неважно, на украинской или российской стороне", - сказал местный житель и член клуба польско-американских граждан Марк Ковальчик.
По информации издания, демократы надеялись, что визит Зеленского в Пенсильванию может укрепить их позиции, однако это могло дать обратный эффект.
В конце сентября законодатели выразили мнение, что Зеленский "монументально просчитался" в своем визите на завод по производству боеприпасов и находится не в том положении, чтобы заниматься спорами в разгар выборов.
Трамп также подверг Зеленского критике, на своих митингах он назвал его "торгашом", каждый визит которого заканчивается многомиллиардной помощью со стороны США.
Владимир Зеленский во время посещения завода по производству боеприпасов в городе Скрэнтон - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
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27 сентября, 07:00
 
В миреСШАПенсильванияВладимир ЗеленскийКамала ХаррисPolitico
 
 
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