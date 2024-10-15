Стало известно, кому поднимут пенсии в 2025 году
Депутат ГД Бессараб: с 1 января страховые пенсии в РФ увеличатся на 7,3 процента
Пенсионное удостоверение . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. В России с января на 7,3 процента вырастут страховые пенсии, заявила депутат Госдумы Светлана Бессараб в разговоре с "Лентой.ру".
"<...> Причем для всех получателей страховых пенсий, как работающих, так и неработающих", — сказала она.
Депутат добавила, что их индексация и рост социальных выплат производится вопреки санкциям, и назвала бюджет в России "социально направленным".
В мае Бессараб заявила, что страховые пенсии по старости для неработающих пенсионеров будут индексироваться, начиная с 2025 года, дважды в год: с 1 февраля на процент инфляции и с 1 апреля на процент доходов от инвестиционного портфеля.
"<...> Причем для всех получателей страховых пенсий, как работающих, так и неработающих", — сказала она.
Депутат добавила, что их индексация и рост социальных выплат производится вопреки санкциям, и назвала бюджет в России "социально направленным".
В мае Бессараб заявила, что страховые пенсии по старости для неработающих пенсионеров будут индексироваться, начиная с 2025 года, дважды в год: с 1 февраля на процент инфляции и с 1 апреля на процент доходов от инвестиционного портфеля.
Пенсионный возраст в 2024 — когда выходят на пенсию мужчины и женщины
10 сентября, 10:33