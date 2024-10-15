https://ria.ru/20241015/pensii-1978077686.html

Стало известно, кому поднимут пенсии в 2025 году

Стало известно, кому поднимут пенсии в 2025 году - РИА Новости, 15.10.2024

Стало известно, кому поднимут пенсии в 2025 году

В России с января на 7,3 процента вырастут страховые пенсии, заявила депутат Госдумы Светлана Бессараб в разговоре с "Лентой.ру". "<...> Причем для всех... РИА Новости, 15.10.2024

2024-10-15T10:04

2024-10-15T10:04

2024-10-15T10:04

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. В России с января на 7,3 процента вырастут страховые пенсии, заявила депутат Госдумы Светлана Бессараб в разговоре с "Лентой.ру". "<...> Причем для всех получателей страховых пенсий, как работающих, так и неработающих", — сказала она. Депутат добавила, что их индексация и рост социальных выплат производится вопреки санкциям, и назвала бюджет в России "социально направленным". В мае Бессараб заявила, что страховые пенсии по старости для неработающих пенсионеров будут индексироваться, начиная с 2025 года, дважды в год: с 1 февраля на процент инфляции и с 1 апреля на процент доходов от инвестиционного портфеля.

https://ria.ru/20240910/pensiya-1727617636.html

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общество, россия, светлана бессараб, госдума рф