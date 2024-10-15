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Стало известно, кому поднимут пенсии в 2025 году - РИА Новости, 15.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
10:04 15.10.2024
https://ria.ru/20241015/pensii-1978077686.html
Стало известно, кому поднимут пенсии в 2025 году
Стало известно, кому поднимут пенсии в 2025 году - РИА Новости, 15.10.2024
Стало известно, кому поднимут пенсии в 2025 году
В России с января на 7,3 процента вырастут страховые пенсии, заявила депутат Госдумы Светлана Бессараб в разговоре с "Лентой.ру". "<...> Причем для всех... РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T10:04
2024-10-15T10:04
специальная военная операция на украине
общество
россия
светлана бессараб
госдума рф
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. В России с января на 7,3 процента вырастут страховые пенсии, заявила депутат Госдумы Светлана Бессараб в разговоре с "Лентой.ру". "&lt;...&gt; Причем для всех получателей страховых пенсий, как работающих, так и неработающих", — сказала она. Депутат добавила, что их индексация и рост социальных выплат производится вопреки санкциям, и назвала бюджет в России "социально направленным". В мае Бессараб заявила, что страховые пенсии по старости для неработающих пенсионеров будут индексироваться, начиная с 2025 года, дважды в год: с 1 февраля на процент инфляции и с 1 апреля на процент доходов от инвестиционного портфеля.
https://ria.ru/20240910/pensiya-1727617636.html
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общество, россия, светлана бессараб, госдума рф
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Светлана Бессараб, Госдума РФ
Стало известно, кому поднимут пенсии в 2025 году

Депутат ГД Бессараб: с 1 января страховые пенсии в РФ увеличатся на 7,3 процента

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПенсионное удостоверение
Пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. В России с января на 7,3 процента вырастут страховые пенсии, заявила депутат Госдумы Светлана Бессараб в разговоре с "Лентой.ру".

"<...> Причем для всех получателей страховых пенсий, как работающих, так и неработающих", — сказала она.

Депутат добавила, что их индексация и рост социальных выплат производится вопреки санкциям, и назвала бюджет в России "социально направленным".

В мае Бессараб заявила, что страховые пенсии по старости для неработающих пенсионеров будут индексироваться, начиная с 2025 года, дважды в год: с 1 февраля на процент инфляции и с 1 апреля на процент доходов от инвестиционного портфеля.
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Специальная военная операция на УкраинеОбществоРоссияСветлана БессарабГосдума РФ
 
 
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