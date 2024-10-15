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Артиллеристы группы "Днепр" уничтожили гаубицу ВСУ в районе Орехова
Артиллеристы группы "Днепр" уничтожили гаубицу ВСУ в районе Орехова - РИА Новости, 15.10.2024
Артиллеристы группы "Днепр" уничтожили гаубицу ВСУ в районе Орехова
Артиллеристы Анапского артиллерийского полка ВДВ Вооруженных сил России уничтожили гаубицу украинских боевиков в районе населенного пункта Орехов на запорожском РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T05:16
2024-10-15T05:16
2024-10-15T05:16
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запорожская область
вооруженные силы украины
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МЕЛИТОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости. Артиллеристы Анапского артиллерийского полка ВДВ Вооруженных сил России уничтожили гаубицу украинских боевиков в районе населенного пункта Орехов на запорожском направлении, рассказали журналистам в министерстве обороны РФ. "Расчеты гаубиц "Гиацинт-Б" гвардейского артиллерийского полка из Анапы Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ из состава группировки войск "Днепр", в ходе ведения контрбатарейной борьбы на ореховском направлении в Запорожской области постоянно наносят огневое поражение живой силе ВСУ, выводят из строя и уничтожают артиллерийские орудия ВСУ", - рассказали в ведомстве. Там пояснили, что в ходе ведения артиллерийской и воздушной разведки севернее населенного пункта Вербовое в Запорожской области была обнаружена артиллерийская установка украинских боевиков, которая вела огонь по передовым позициям десантников. "Координаты цели были переданы расчету 152-мм гаубицы "Гиацинт-Б" для нанесения огневого поражения. Расчет артиллеристов-десантников осуществил наведение орудия и точными выстрелами уничтожил гаубицу ВСУ", - сказали в ведомстве.
https://ria.ru/20241015/vsu-1978057860.html
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Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Воздушно-десантные войска России
Артиллеристы группы "Днепр" уничтожили гаубицу ВСУ в районе Орехова
Минобороны: расчет гаубицы группы "Днепр" уничтожил орудие ВСУ в районе Орехова