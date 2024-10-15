Рейтинг@Mail.ru
Артиллеристы группы "Днепр" уничтожили гаубицу ВСУ в районе Орехова - РИА Новости, 15.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:16 15.10.2024
https://ria.ru/20241015/orekhov-1978058764.html
Артиллеристы группы "Днепр" уничтожили гаубицу ВСУ в районе Орехова
Артиллеристы группы "Днепр" уничтожили гаубицу ВСУ в районе Орехова - РИА Новости, 15.10.2024
Артиллеристы группы "Днепр" уничтожили гаубицу ВСУ в районе Орехова
Артиллеристы Анапского артиллерийского полка ВДВ Вооруженных сил России уничтожили гаубицу украинских боевиков в районе населенного пункта Орехов на запорожском РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T05:16
2024-10-15T05:16
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
запорожская область
вооруженные силы украины
воздушно-десантные войска россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/13/1967041702_0:0:1911:1075_1920x0_80_0_0_042c664f59373b83683d10f51abd2ba5.jpg
МЕЛИТОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости. Артиллеристы Анапского артиллерийского полка ВДВ Вооруженных сил России уничтожили гаубицу украинских боевиков в районе населенного пункта Орехов на запорожском направлении, рассказали журналистам в министерстве обороны РФ. "Расчеты гаубиц "Гиацинт-Б" гвардейского артиллерийского полка из Анапы Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ из состава группировки войск "Днепр", в ходе ведения контрбатарейной борьбы на ореховском направлении в Запорожской области постоянно наносят огневое поражение живой силе ВСУ, выводят из строя и уничтожают артиллерийские орудия ВСУ", - рассказали в ведомстве. Там пояснили, что в ходе ведения артиллерийской и воздушной разведки севернее населенного пункта Вербовое в Запорожской области была обнаружена артиллерийская установка украинских боевиков, которая вела огонь по передовым позициям десантников. "Координаты цели были переданы расчету 152-мм гаубицы "Гиацинт-Б" для нанесения огневого поражения. Расчет артиллеристов-десантников осуществил наведение орудия и точными выстрелами уничтожил гаубицу ВСУ", - сказали в ведомстве.
https://ria.ru/20241015/vsu-1978057860.html
россия
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/13/1967041702_234:0:1667:1075_1920x0_80_0_0_49f36bc726a3091b7d9024a390938c61.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, запорожская область, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Воздушно-десантные войска России
Артиллеристы группы "Днепр" уничтожили гаубицу ВСУ в районе Орехова

Минобороны: расчет гаубицы группы "Днепр" уничтожил орудие ВСУ в районе Орехова

© Минобороны РФ"Гиацинт-Б" группировки войск "Днепр"
Гиацинт-Б группировки войск Днепр - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
© Минобороны РФ
"Гиацинт-Б" группировки войск "Днепр". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МЕЛИТОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости. Артиллеристы Анапского артиллерийского полка ВДВ Вооруженных сил России уничтожили гаубицу украинских боевиков в районе населенного пункта Орехов на запорожском направлении, рассказали журналистам в министерстве обороны РФ.
"Расчеты гаубиц "Гиацинт-Б" гвардейского артиллерийского полка из Анапы Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ из состава группировки войск "Днепр", в ходе ведения контрбатарейной борьбы на ореховском направлении в Запорожской области постоянно наносят огневое поражение живой силе ВСУ, выводят из строя и уничтожают артиллерийские орудия ВСУ", - рассказали в ведомстве.
Там пояснили, что в ходе ведения артиллерийской и воздушной разведки севернее населенного пункта Вербовое в Запорожской области была обнаружена артиллерийская установка украинских боевиков, которая вела огонь по передовым позициям десантников.
"Координаты цели были переданы расчету 152-мм гаубицы "Гиацинт-Б" для нанесения огневого поражения. Расчет артиллеристов-десантников осуществил наведение орудия и точными выстрелами уничтожил гаубицу ВСУ", - сказали в ведомстве.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
Генштаб ВСУ раскрыл самые горячие линии фронта для Украины
Вчера, 05:05
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияЗапорожская областьВооруженные силы УкраиныВоздушно-десантные войска России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала