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Выживший после дрейфа в Охотском море был в тяжелом состоянии - РИА Новости, 15.10.2024
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11:20 15.10.2024
https://ria.ru/20241015/okhotskoe-1978090509.html
Выживший после дрейфа в Охотском море был в тяжелом состоянии
Выживший после дрейфа в Охотском море был в тяжелом состоянии - РИА Новости, 15.10.2024
Выживший после дрейфа в Охотском море был в тяжелом состоянии
Рыбаки с судна "Ангел" случайно наткнулись на дрейфовавшую два месяца в Охотском море лодку, где находился выживший Михаил Пичугин, а также мертвые брат и... РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T11:20
2024-10-15T11:20
происшествия
охотское море
магадан
камчатка
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ВЛАДИВОСТОК, 15 окт – РИА Новости. Рыбаки с судна "Ангел" случайно наткнулись на дрейфовавшую два месяца в Охотском море лодку, где находился выживший Михаил Пичугин, а также мертвые брат и племянник, спасенный – в тяжелом состоянии, исхудавший, но в сознании, рассказал РИА Новости директор компании-судовладельца "Север" Алексей Арыков. Девятого августа Сергей, его брат Михаил и сын Илья выдвинулись в Охотское море на лодке катамаранного типа "Байкат 470". Вскоре связь с ними пропала. Людей искали на вертолетах, но безуспешно. В понедельник катамаран обнаружили рыбаки у берегов Камчатки. Из троих выжил только 46-летний Михаил Пичугин. Тела погибших находились там же, на катамаране. Сейчас мужчину везут в Магадан. Агентство ГО и ЧС Бурятии сообщило, что трое туристов были из Улан-Удэ, они планировали проплыть от мыса Перовского в Хабаровском крае до города Оха на Сахалине. Мужчину везут в Магадан. "Рыбаки случайно нашли лодку, они шли на промысел и по пути наткнулись на нее. Капитан передал информацию в соответствующую службу. Спасенный – в тяжелом состоянии, худой, но в сознании", - сказал Арыков. Он отметил, что при встрече мужчина подал сигналы рыбакам. Но из-за своего состояния особо не общался со своими спасителями и не рассказал, как ему удалось выжить. Рыбаки передадут Пичугина спасателям, а далее пойдут на промысел, добавил собеседник.
https://ria.ru/20241015/spasenie-1978066763.html
охотское море
магадан
камчатка
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происшествия, охотское море, магадан, камчатка
Происшествия, Охотское море, Магадан, Камчатка
Выживший после дрейфа в Охотском море был в тяжелом состоянии

Выживший после дрейфа в Охотском море был в тяжелом состоянии, но в сознании

© Дальневосточная транспортная прокуратура/TelegramСпасение туриста, который два месяца дрейфовал на лодке в Охотском море
Спасение туриста, который два месяца дрейфовал на лодке в Охотском море - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
© Дальневосточная транспортная прокуратура/Telegram
Спасение туриста, который два месяца дрейфовал на лодке в Охотском море
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ВЛАДИВОСТОК, 15 окт – РИА Новости. Рыбаки с судна "Ангел" случайно наткнулись на дрейфовавшую два месяца в Охотском море лодку, где находился выживший Михаил Пичугин, а также мертвые брат и племянник, спасенный – в тяжелом состоянии, исхудавший, но в сознании, рассказал РИА Новости директор компании-судовладельца "Север" Алексей Арыков.
Девятого августа Сергей, его брат Михаил и сын Илья выдвинулись в Охотское море на лодке катамаранного типа "Байкат 470". Вскоре связь с ними пропала. Людей искали на вертолетах, но безуспешно. В понедельник катамаран обнаружили рыбаки у берегов Камчатки. Из троих выжил только 46-летний Михаил Пичугин. Тела погибших находились там же, на катамаране. Сейчас мужчину везут в Магадан. Агентство ГО и ЧС Бурятии сообщило, что трое туристов были из Улан-Удэ, они планировали проплыть от мыса Перовского в Хабаровском крае до города Оха на Сахалине. Мужчину везут в Магадан.
"Рыбаки случайно нашли лодку, они шли на промысел и по пути наткнулись на нее. Капитан передал информацию в соответствующую службу. Спасенный – в тяжелом состоянии, худой, но в сознании", - сказал Арыков.
Он отметил, что при встрече мужчина подал сигналы рыбакам. Но из-за своего состояния особо не общался со своими спасителями и не рассказал, как ему удалось выжить.
Рыбаки передадут Пичугина спасателям, а далее пойдут на промысел, добавил собеседник.
Кадры спасения туриста, который два месяца дрейфовал на лодке в Охотском море - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
Появилось видео спасения туриста, два месяца дрейфовавшего в море на лодке
Вчера, 08:45
 
ПроисшествияОхотское мореМагаданКамчатка
 
 
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