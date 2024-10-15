https://ria.ru/20241015/obstrel-1978214728.html
Украинский беспилотник обстрелял автобус в Горловке
Украинский беспилотник обстрелял автобус в Горловке - РИА Новости, 15.10.2024
Украинский беспилотник обстрелял автобус в Горловке
СК РФ зафиксировал последствия прилета ударного беспилотника по автобусу в Горловке, есть трое пострадавших. РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T18:53
2024-10-15T18:53
2024-10-15T18:53
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горловка
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ДОНЕЦК, 15 окт — РИА Новости. СК РФ зафиксировал последствия прилета ударного беспилотника по автобусу в Горловке, есть трое пострадавших. "В настоящее время следственным комитетом России производится фиксация прилета, предположительно, ударного БПЛА со стороны воинских формирований Украины по автобусу, который перевозил гражданских лиц по маршруту. В результате ранения получил водитель, а также два пассажира. Они госпитализированы и им оказывается вся необходимая помощь", — сообщил следователь СК РФ РИА Новости. В автобусе представителями СК также были обнаружены соответствующие поражающие элементы. "Вот было попадание, по всей видимости, дрон. Пробила сюда, и пошла взрывная волна, прошла там, там, и пробила дырку в полу, и, соответственно, водителю в ногу, ампутация пальцев. Стекла повылетали, повыбивало, взрыв произошел фактически в салоне", — сообщил РИА Новости Александр, сотрудник автотранспортного предприятия, эвакуировавший автобус с места происшествия. Как отметил Александр, районы города — "Комсомолец", "Бессарабка", остановка "Химзавод" — регулярно подвергаются атакам противника. "Там уже несколько было таких прилетов, даже погибшие были. Там такое место — едешь и боишься", — подытожил собеседник.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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следственный комитет россии (ск рф), горловка, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Следственный комитет России (СК РФ), Горловка, Происшествия
Украинский беспилотник обстрелял автобус в Горловке
Украинский беспилотник обстрелял автобус в Горловке, три человека пострадали
ДОНЕЦК, 15 окт — РИА Новости. СК РФ зафиксировал последствия прилета ударного беспилотника по автобусу в Горловке, есть трое пострадавших.
"В настоящее время следственным комитетом России производится фиксация прилета, предположительно, ударного БПЛА со стороны воинских формирований Украины по автобусу, который перевозил гражданских лиц по маршруту. В результате ранения получил водитель, а также два пассажира. Они госпитализированы и им оказывается вся необходимая помощь", — сообщил следователь СК РФ РИА Новости.
В автобусе представителями СК
также были обнаружены соответствующие поражающие элементы.
"Вот было попадание, по всей видимости, дрон. Пробила сюда, и пошла взрывная волна, прошла там, там, и пробила дырку в полу, и, соответственно, водителю в ногу, ампутация пальцев. Стекла повылетали, повыбивало, взрыв произошел фактически в салоне", — сообщил РИА Новости Александр, сотрудник автотранспортного предприятия, эвакуировавший автобус с места происшествия.
Как отметил Александр, районы города — "Комсомолец", "Бессарабка", остановка "Химзавод" — регулярно подвергаются атакам противника.
"Там уже несколько было таких прилетов, даже погибшие были. Там такое место — едешь и боишься", — подытожил собеседник.