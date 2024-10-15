https://ria.ru/20241015/obstrel-1978076044.html
Источник: ВСУ нанесли около 70 ударов по Херсонской области за сутки
Источник: ВСУ нанесли около 70 ударов по Херсонской области за сутки - РИА Новости, 15.10.2024
Источник: ВСУ нанесли около 70 ударов по Херсонской области за сутки
Украинская армия за сутки нанесла 69 артиллерийских ударов по левобережью Днепра Херсонской области, обстрелам подверглись 11 населенных пунктов, сообщил... РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T09:56
2024-10-15T09:56
2024-10-15T09:56
специальная военная операция на украине
херсонская область
новая каховка
происшествия
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ГЕНИЧЕСК, 15 окт - РИА Новости. Украинская армия за сутки нанесла 69 артиллерийских ударов по левобережью Днепра Херсонской области, обстрелам подверглись 11 населенных пунктов, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "Преступный киевский режим продолжает террористические обстрелы левобережья Днепра Херсонской области. В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 50 артиллерийских ударов. Еще 19 "прилетов" со стороны ВСУ было зафиксировано ночью. Всего под огонь попали 11 населенных пунктов области", - сообщил источник. Обстрелам украинской армии подверглись: Новая Каховка, Райское, Райское-2, Тополёвка, Обрывки, Масловка, Заводовка, Каховка, Днепряны, Песчаное, Казачьи Лагеря.
https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html
херсонская область
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херсонская область , новая каховка, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Новая Каховка, Происшествия
Источник: ВСУ нанесли около 70 ударов по Херсонской области за сутки
ВСУ за сутки нанесли 69 артиллерийских ударов по левобережью Херсонской области