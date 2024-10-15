СМИ: Нетаньяху сообщил США о готовности ударить по военным объектам Ирана
WP: Нетаньяху готов ударить по военным объектам Ирана вместо нефтяных
© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступает на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступает на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Архивное фото
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил администрации президента США Джо Байдена, что готов нанести удар по военным объектам Ирана, а не по нефтяным или ядерным, пишет газета Washington Post со ссылкой на источники.
"Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил администрации Байдена, что готов нанести удар по военным объектам Ирана, а не нефтяным или ядерным", - говорится в публикации со ссылкой на неназванных чиновников.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия исходит из оценок МАГАТЭ, которое не видит признаков того, чтобы Иран пытался перевести свою программу по развитию мирного атома в военное русло, но атака на иранские ядерные объекты станет серьёзной провокацией.
Иран 1 октября во второй раз в истории подверг Израиль массированному ракетному обстрелу, назвав его актом самообороны. Израильские военные заявляют, что были выпущены около 180 баллистических ракет, большую часть из которых удалось перехватить. Видео в социальных сетях запечатлели последствия падения снарядов в разных районах Израиля. Обстрел, по данным властей Израиля, обошелся без жертв среди граждан страны. Ряд СМИ сообщал о гибели одного человека, предположительно палестинца из сектора Газа, на Западном берегу реки Иордан.
Иранцы утверждают, что ракеты поразили военные объекты Израиля, израильтяне называют урон "минимальным". Они обещают нанести ответный удар, а США - прийти на помощь своему главному ближневосточному союзнику. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова после ракетного удара Ирана по Израилю заявила, что администрация президента США Джо Байдена провалилась на Ближнем Востоке, продемонстрировав полную беспомощность в разрешении кризисов.
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