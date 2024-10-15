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Небензя обвинил Запад в двойных стандартах - РИА Новости, 15.10.2024
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18:53 15.10.2024
https://ria.ru/20241015/nebenzja-1978214873.html
Небензя обвинил Запад в двойных стандартах
Небензя обвинил Запад в двойных стандартах - РИА Новости, 15.10.2024
Небензя обвинил Запад в двойных стандартах
Западники демонстрируют двойные стандарты, когда "бьют тревогу" из-за удержания персонала ООН в Йемене, но в то же время игнорируют убийство Израилем десятков... РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T18:53
2024-10-15T18:53
в мире
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ООН, 15 окт – РИА Новости. Западники демонстрируют двойные стандарты, когда "бьют тревогу" из-за удержания персонала ООН в Йемене, но в то же время игнорируют убийство Израилем десятков сотрудников Всемирной Организации в Газе и атаки Западного Иерусалима против "голубых касок" в Ливане, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. В июне правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы) сообщило о задержании шпионской ячейки, связанной с разведывательным управлением США, которая обвиняется в осуществлении на протяжении десятилетий разведывательной и диверсионной деятельности в Йемене. Всего, как отмечал верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк, были задержаны 13 человек, шесть из них – сотрудники УВКЧП. Миссия РФ в ООН выражала обеспокоенность по данному поводу. "Важно избегать двойных стандартов. Стремление представителей ряда западных стран бить тревогу по поводу проблем ооновского персонала в Йемене резко контрастирует с их реакцией - точнее ее почти полным отсутствием - на гибель под ударами Израиля десятков сотрудников ООН в Газе, а также регулярные нападения ЦАХАЛ на миротворцев временных сил ООН в Ливане, которые, тем не менее, продолжают выполнять свой долг и остаются на боевом дежурстве. Важно, чтобы свою принципиальность наши западные коллеги распространяли и на ситуацию вокруг БАПОР, которое израильские власти стремятся выдавить с палестинской территории", – сказал Небензя в ходе заседания Совбеза ООН. Российский дипломат призвал членов СБ "не допускать столь вопиющих и очевидных двойных стандартов".
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в мире, йемен, израиль, ливан, василий небензя, оон, ансар алла, бапор, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Йемен, Израиль, Ливан, Василий Небензя, ООН, Ансар Алла, БАПОР, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Небензя обвинил Запад в двойных стандартах

Постпред Небензя: Запад игнорирует убийство Израилем сотрудников ООН в Йемене

© AP Photo / Craig RuttleПостоянный представитель Российской Федерации при ООН Василий Небензя
Постоянный представитель Российской Федерации при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
© AP Photo / Craig Ruttle
Постоянный представитель Российской Федерации при ООН Василий Небензя. Архивное фото
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ООН, 15 окт – РИА Новости. Западники демонстрируют двойные стандарты, когда "бьют тревогу" из-за удержания персонала ООН в Йемене, но в то же время игнорируют убийство Израилем десятков сотрудников Всемирной Организации в Газе и атаки Западного Иерусалима против "голубых касок" в Ливане, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.
В июне правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы) сообщило о задержании шпионской ячейки, связанной с разведывательным управлением США, которая обвиняется в осуществлении на протяжении десятилетий разведывательной и диверсионной деятельности в Йемене. Всего, как отмечал верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк, были задержаны 13 человек, шесть из них – сотрудники УВКЧП. Миссия РФ в ООН выражала обеспокоенность по данному поводу.
"Важно избегать двойных стандартов. Стремление представителей ряда западных стран бить тревогу по поводу проблем ооновского персонала в Йемене резко контрастирует с их реакцией - точнее ее почти полным отсутствием - на гибель под ударами Израиля десятков сотрудников ООН в Газе, а также регулярные нападения ЦАХАЛ на миротворцев временных сил ООН в Ливане, которые, тем не менее, продолжают выполнять свой долг и остаются на боевом дежурстве. Важно, чтобы свою принципиальность наши западные коллеги распространяли и на ситуацию вокруг БАПОР, которое израильские власти стремятся выдавить с палестинской территории", – сказал Небензя в ходе заседания Совбеза ООН.
Российский дипломат призвал членов СБ "не допускать столь вопиющих и очевидных двойных стандартов".
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В миреЙеменИзраильЛиванВасилий НебензяООНАнсар АллаБАПОРОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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