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В Москве открывается международный форум по научно-популярному туризму - РИА Новости, 15.10.2024
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Туризм
 
07:30 15.10.2024
https://ria.ru/20241015/muzei-1978024872.html
В Москве открывается международный форум по научно-популярному туризму
В Москве открывается международный форум по научно-популярному туризму - РИА Новости, 15.10.2024
В Москве открывается международный форум по научно-популярному туризму
В Москве в Музее "Атом" на ВДНХ открывается Международный форум "Открой АТОМ: тренды научно-популярного туризма", сообщает пресс-служба мероприятия. РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T07:30
2024-10-15T07:30
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. В Москве в Музее "Атом" на ВДНХ открывается Международный форум "Открой АТОМ: тренды научно-популярного туризма", сообщает пресс-служба мероприятия.Организаторы - музей "АТОМ", РСТ, Всероссийский центр компетенций по профориентации, Агентство по развитию детского, молодежного, семейного туризма, образовательных и инновационных практик.Форум откроет гендиректор фонда "АТОМ" Елена Мироненко. На пленарной дискуссии выступят глава РСТ Илья Уманский, директор проектов дивизиона "Городская экономика" Агентства стратегических инициатив Ольга Шандуренко, представители Всероссийского молодежного совета по туризму, Минэкономразвития, Госдумы, Минпросвещения.Также в музее соберутся туроператоры и агенты, представители органов власти, ученые, преподаватели вузов, учителя, школьники и руководители общеобразовательных учреждений. Вместе они дадут старт новому международному движению детей и молодежи.На площадках форума эксперты обсудят тренды и развитие научно-популярного туризма, составят новые маршруты, сформируют концепции международного сотрудничества.Также в результате дискуссии участники сформируют общее представление, каким должен быть путь музея "АТОМ" как драйвера развития международного созидательного движения.
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Туризм, Туризм, Новости - Туризм, ВДНХ, Москва
В Москве открывается международный форум по научно-популярному туризму

В Москве на ВДНХ открывается международный форум по научно-популярному туризму

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкВыставка "Россия". Экскурсии для участников Форума "Корпоративный музей: приоритет будущего". Павильон №19 "Атом"
Выставка Россия. Экскурсии для участников Форума Корпоративный музей: приоритет будущего. Павильон №19 Атом - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
© Фотохост-агентство РИА Новости
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. В Москве в Музее "Атом" на ВДНХ открывается Международный форум "Открой АТОМ: тренды научно-популярного туризма", сообщает пресс-служба мероприятия.
Организаторы - музей "АТОМ", РСТ, Всероссийский центр компетенций по профориентации, Агентство по развитию детского, молодежного, семейного туризма, образовательных и инновационных практик.
Форум откроет гендиректор фонда "АТОМ" Елена Мироненко. На пленарной дискуссии выступят глава РСТ Илья Уманский, директор проектов дивизиона "Городская экономика" Агентства стратегических инициатив Ольга Шандуренко, представители Всероссийского молодежного совета по туризму, Минэкономразвития, Госдумы, Минпросвещения.
Также в музее соберутся туроператоры и агенты, представители органов власти, ученые, преподаватели вузов, учителя, школьники и руководители общеобразовательных учреждений. Вместе они дадут старт новому международному движению детей и молодежи.
На площадках форума эксперты обсудят тренды и развитие научно-популярного туризма, составят новые маршруты, сформируют концепции международного сотрудничества.
Также в результате дискуссии участники сформируют общее представление, каким должен быть путь музея "АТОМ" как драйвера развития международного созидательного движения.
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