https://ria.ru/20241015/moskva-1978096490.html

Городские цветники в Москве начали готовить к зиме

Городские цветники в Москве начали готовить к зиме - РИА Новости, 15.10.2024

Городские цветники в Москве начали готовить к зиме

Городские цветники начали готовить к зиме в Москве, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. РИА Новости, 15.10.2024

2024-10-15T11:48

2024-10-15T11:48

2024-10-15T11:48

москва сегодня: мегаполис для жизни

общество

городское хозяйство москвы

москва

петр бирюков

северный речной вокзал

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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Городские цветники начали готовить к зиме в Москве, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к работам по подготовке столичных цветников к зиме, чтобы многолетники благополучно пережили период холодов и могли радовать горожан в следующем году. Приводим в порядок клумбы, организована подкормка растений удобрениями, позже обработаем их от болезней и вредителей, проведем обрезку. После завершения работ задекорируем цветники разноцветной древесной щепой, которая будет украшать их всю зиму. Тематические клумбы на главных городских магистралях оформят в виде национальных узоров и сказочных образов", – приводит слова Бирюкова Telegram-канал комплекса городского хозяйства. В ведомстве отметили, что в рамках подготовки проводится подкормка растений удобрениями, чтобы укрепить их корневую систему и повысить морозостойкость. Также очищают клумбы от мусора и сорняков, обрабатывают многолетники от болезней и вредителей, перед холодами будет проведена обрезка растений, а кустовые розы закроют специальным защитным материалом. "На финальном этапе задекорируем цветники разноцветной древесной щепой. Клумбы на Северном речном вокзале украсят синие, желтые и красные геометрические фигуры, в Пушкинском сквере, на Тверском бульваре и Профсоюзной улице щепу выложат в виде ярких орнаментов", - уточняется в сообщении.

https://ria.ru/20241011/moskva-1977614200.html

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общество, городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков, северный речной вокзал