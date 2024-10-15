Городские цветники в Москве начали готовить к зиме
Бирюков: городские цветники в Москве начали готовить к зиме
© Департамент жилищно-коммунального хозяйства МосквыЦветник на Манежной площади
© Департамент жилищно-коммунального хозяйства Москвы
Цветник на Манежной площади. Архивное фото
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Городские цветники начали готовить к зиме в Москве, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
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"Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к работам по подготовке столичных цветников к зиме, чтобы многолетники благополучно пережили период холодов и могли радовать горожан в следующем году. Приводим в порядок клумбы, организована подкормка растений удобрениями, позже обработаем их от болезней и вредителей, проведем обрезку. После завершения работ задекорируем цветники разноцветной древесной щепой, которая будет украшать их всю зиму. Тематические клумбы на главных городских магистралях оформят в виде национальных узоров и сказочных образов", – приводит слова Бирюкова Telegram-канал комплекса городского хозяйства.
В ведомстве отметили, что в рамках подготовки проводится подкормка растений удобрениями, чтобы укрепить их корневую систему и повысить морозостойкость. Также очищают клумбы от мусора и сорняков, обрабатывают многолетники от болезней и вредителей, перед холодами будет проведена обрезка растений, а кустовые розы закроют специальным защитным материалом.
"На финальном этапе задекорируем цветники разноцветной древесной щепой. Клумбы на Северном речном вокзале украсят синие, желтые и красные геометрические фигуры, в Пушкинском сквере, на Тверском бульваре и Профсоюзной улице щепу выложат в виде ярких орнаментов", - уточняется в сообщении.
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