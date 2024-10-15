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Городские цветники в Москве начали готовить к зиме - РИА Новости, 15.10.2024
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11:48 15.10.2024
https://ria.ru/20241015/moskva-1978096490.html
Городские цветники в Москве начали готовить к зиме
Городские цветники в Москве начали готовить к зиме - РИА Новости, 15.10.2024
Городские цветники в Москве начали готовить к зиме
Городские цветники начали готовить к зиме в Москве, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T11:48
2024-10-15T11:48
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
городское хозяйство москвы
москва
петр бирюков
северный речной вокзал
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Городские цветники начали готовить к зиме в Москве, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к работам по подготовке столичных цветников к зиме, чтобы многолетники благополучно пережили период холодов и могли радовать горожан в следующем году. Приводим в порядок клумбы, организована подкормка растений удобрениями, позже обработаем их от болезней и вредителей, проведем обрезку. После завершения работ задекорируем цветники разноцветной древесной щепой, которая будет украшать их всю зиму. Тематические клумбы на главных городских магистралях оформят в виде национальных узоров и сказочных образов", – приводит слова Бирюкова Telegram-канал комплекса городского хозяйства. В ведомстве отметили, что в рамках подготовки проводится подкормка растений удобрениями, чтобы укрепить их корневую систему и повысить морозостойкость. Также очищают клумбы от мусора и сорняков, обрабатывают многолетники от болезней и вредителей, перед холодами будет проведена обрезка растений, а кустовые розы закроют специальным защитным материалом. "На финальном этапе задекорируем цветники разноцветной древесной щепой. Клумбы на Северном речном вокзале украсят синие, желтые и красные геометрические фигуры, в Пушкинском сквере, на Тверском бульваре и Профсоюзной улице щепу выложат в виде ярких орнаментов", - уточняется в сообщении.
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общество, городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков, северный речной вокзал
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва, Петр Бирюков, Северный Речной вокзал
Городские цветники в Москве начали готовить к зиме

Бирюков: городские цветники в Москве начали готовить к зиме

© Департамент жилищно-коммунального хозяйства МосквыЦветник на Манежной площади
Цветник на Манежной площади - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
© Департамент жилищно-коммунального хозяйства Москвы
Цветник на Манежной площади. Архивное фото
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Городские цветники начали готовить к зиме в Москве, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
«
"Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к работам по подготовке столичных цветников к зиме, чтобы многолетники благополучно пережили период холодов и могли радовать горожан в следующем году. Приводим в порядок клумбы, организована подкормка растений удобрениями, позже обработаем их от болезней и вредителей, проведем обрезку. После завершения работ задекорируем цветники разноцветной древесной щепой, которая будет украшать их всю зиму. Тематические клумбы на главных городских магистралях оформят в виде национальных узоров и сказочных образов", – приводит слова Бирюкова Telegram-канал комплекса городского хозяйства.
В ведомстве отметили, что в рамках подготовки проводится подкормка растений удобрениями, чтобы укрепить их корневую систему и повысить морозостойкость. Также очищают клумбы от мусора и сорняков, обрабатывают многолетники от болезней и вредителей, перед холодами будет проведена обрезка растений, а кустовые розы закроют специальным защитным материалом.
"На финальном этапе задекорируем цветники разноцветной древесной щепой. Клумбы на Северном речном вокзале украсят синие, желтые и красные геометрические фигуры, в Пушкинском сквере, на Тверском бульваре и Профсоюзной улице щепу выложат в виде ярких орнаментов", - уточняется в сообщении.
Около 15 км барьерных ограждений отремонтировали на инженерных сооружениях Москвы в 2024 - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниОбществоГородское хозяйство МосквыМоскваПетр БирюковСеверный Речной вокзал
 
 
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