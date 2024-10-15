https://ria.ru/20241015/moskva-1978093369.html

В Москве пресекли производство незарегистрированных медицинских препаратов

В Москве пресекли производство незарегистрированных медицинских препаратов - РИА Новости, 15.10.2024

В Москве пресекли производство незарегистрированных медицинских препаратов

В Москве полиция пресекла производство незарегистрированных медицинских препаратов, широко применимых в косметологии, сообщила представитель МВД Ирина Волк. РИА Новости, 15.10.2024

2024-10-15T11:35

2024-10-15T11:35

2024-10-15T11:35

происшествия

москва

ирина волк

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. В Москве полиция пресекла производство незарегистрированных медицинских препаратов, широко применимых в косметологии, сообщила представитель МВД Ирина Волк. "Нелегальное производство гиалуронового комплекса для подкожных инъекций располагалось на территории города Москвы. Изготовленную продукцию сбывали через интернет-ресурсы в различные коммерческие клиники Московского региона и других субъектов Российской Федерации. По предварительной оценке, доход от противоправной деятельности превышал 100 миллионов рублей в год", – рассказала Волк, чьи слова приводятся на сайте "МВД Медиа". Отмечается, что следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 238.1 "Обращение фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий и оборот фальсифицированных биологически активных добавок". По словам Волк, в офисах, производственных помещениях и по месту жительства предполагаемого организатора криминального бизнеса полицейские при поддержке сотрудников Росгвардии провели обыски, изъяты печати различных организаций, мобильные телефоны, компьютерная и кассовая техника, образцы препаратов, базы данных клиентов и деньги в сумме 1,5 миллиона рублей. Кроме того, фигуранту избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

https://ria.ru/20240319/kosmetolog-1934066121.html

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происшествия, москва, ирина волк, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)