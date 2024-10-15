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Москалькова заявила о деградации защиты прав человека из-за санкций - РИА Новости, 15.10.2024
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02:03 15.10.2024
https://ria.ru/20241015/moskalkova-1978052198.html
Москалькова заявила о деградации защиты прав человека из-за санкций
Москалькова заявила о деградации защиты прав человека из-за санкций - РИА Новости, 15.10.2024
Москалькова заявила о деградации защиты прав человека из-за санкций
Лишение заключенных за рубежом россиян денежных переводов из России в связи с действием санкций ставит их в неравное положение по сравнению с узниками из других РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T02:03
2024-10-15T02:03
россия
татьяна москалькова
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ДОХА, 15 окт - РИА Новости, Юлия Троицкая. Лишение заключенных за рубежом россиян денежных переводов из России в связи с действием санкций ставит их в неравное положение по сравнению с узниками из других стран, санкции ведут к деградации международной защиты прав человека, заявила РИА Новости уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. "Мы говорим сегодня о том, что санкции ведут к разрушению, деградации международной защиты прав человека, когда все международное сообщество заключило в 1948 году договор в виде декларации, где определило универсальные права человека... Сегодня граждане России, которые находятся под стражей в тюрьмах и колониях других государств, - в неравном положении по сравнению с гражданами других стран, поскольку запрещены денежные переводы из России за рубеж, и они не могут получить на свой счет деньги и пользоваться, как другие заключенные, магазинами, где можно приобрести дополнительные продукты питания и получить какие-то услуги", - отметила омбудсмен. Кроме того, запрет на перевод денег из России, по ее словам, также влияет на возможность российских граждан пользоваться своей собственностью, еще одним базовым правом человека, которое предусматривает, что отнять у человека собственность можно только через суд.
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россия, татьяна москалькова
Россия, Татьяна Москалькова
Москалькова заявила о деградации защиты прав человека из-за санкций

Москалькова: санкции станут россиян в тюрьмах других стран в неравное положение

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкУполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова. Архивное фото
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ДОХА, 15 окт - РИА Новости, Юлия Троицкая. Лишение заключенных за рубежом россиян денежных переводов из России в связи с действием санкций ставит их в неравное положение по сравнению с узниками из других стран, санкции ведут к деградации международной защиты прав человека, заявила РИА Новости уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
"Мы говорим сегодня о том, что санкции ведут к разрушению, деградации международной защиты прав человека, когда все международное сообщество заключило в 1948 году договор в виде декларации, где определило универсальные права человека... Сегодня граждане России, которые находятся под стражей в тюрьмах и колониях других государств, - в неравном положении по сравнению с гражданами других стран, поскольку запрещены денежные переводы из России за рубеж, и они не могут получить на свой счет деньги и пользоваться, как другие заключенные, магазинами, где можно приобрести дополнительные продукты питания и получить какие-то услуги", - отметила омбудсмен.
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Кроме того, запрет на перевод денег из России, по ее словам, также влияет на возможность российских граждан пользоваться своей собственностью, еще одним базовым правом человека, которое предусматривает, что отнять у человека собственность можно только через суд.
 
РоссияТатьяна Москалькова
 
 
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