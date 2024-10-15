https://ria.ru/20241015/moskalkova-1978051958.html

Москалькова попросила Киев найти вывезенных жителей Курской области

Москалькова попросила Киев найти вывезенных жителей Курской области - РИА Новости, 15.10.2024

Москалькова попросила Киев найти вывезенных жителей Курской области

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась к омбудсмену Верховной рады Украины Дмитрию Лубинцу с просьбой установить... РИА Новости, 15.10.2024

2024-10-15T02:02

2024-10-15T02:02

2024-10-15T02:31

специальная военная операция на украине

курская область

татьяна москалькова

россия

дмитрий лубинец

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1e/1861807608_0:141:2448:1519_1920x0_80_0_0_951ae04f38af68496afd69d601a14a8d.jpg

ДОХА, 15 окт - РИА Новости, Юлия Троицкая. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась к омбудсмену Верховной рады Украины Дмитрию Лубинцу с просьбой установить местонахождение и посетить людей, насильно вывезенных из Курской области. Об этом сама Москалькова рассказала РИА Новости."У нас есть обращения (от жителей Курской области — ред.) по поводу поиска родных и даже целых семей, которыми мы сейчас активно занимаемся. Я направила официальный запрос омбудсмену Украины с просьбой, чтобы он помог установить местонахождение этих людей и их судьбу, и, если есть возможность посетить их, то посетить и посмотреть, в каких условиях они находятся", — сообщила она.Ранее Москалькова сообщила, что в аппарат уполномоченного по правам человека в России поступили обращения от родственников, пытающихся разыскать более чем тысячу жителей Курской области, насильно вывезенных ВСУ.Подразделения ВСУ ранним утром 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 20 тысяч военных.Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин сказал, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20241014/spetsoperatsiya-1978014061.html

https://ria.ru/20241014/kurskaya_oblast-1978005638.html

курская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

курская область, татьяна москалькова, россия, дмитрий лубинец