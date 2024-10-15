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Москалькова попросила Киев найти вывезенных жителей Курской области - РИА Новости, 15.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:02 15.10.2024 (обновлено: 02:31 15.10.2024)
https://ria.ru/20241015/moskalkova-1978051958.html
Москалькова попросила Киев найти вывезенных жителей Курской области
Москалькова попросила Киев найти вывезенных жителей Курской области - РИА Новости, 15.10.2024
Москалькова попросила Киев найти вывезенных жителей Курской области
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась к омбудсмену Верховной рады Украины Дмитрию Лубинцу с просьбой установить... РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T02:02
2024-10-15T02:31
специальная военная операция на украине
курская область
татьяна москалькова
россия
дмитрий лубинец
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ДОХА, 15 окт - РИА Новости, Юлия Троицкая. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась к омбудсмену Верховной рады Украины Дмитрию Лубинцу с просьбой установить местонахождение и посетить людей, насильно вывезенных из Курской области. Об этом сама Москалькова рассказала РИА Новости."У нас есть обращения (от жителей Курской области — ред.) по поводу поиска родных и даже целых семей, которыми мы сейчас активно занимаемся. Я направила официальный запрос омбудсмену Украины с просьбой, чтобы он помог установить местонахождение этих людей и их судьбу, и, если есть возможность посетить их, то посетить и посмотреть, в каких условиях они находятся", — сообщила она.Ранее Москалькова сообщила, что в аппарат уполномоченного по правам человека в России поступили обращения от родственников, пытающихся разыскать более чем тысячу жителей Курской области, насильно вывезенных ВСУ.Подразделения ВСУ ранним утром 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 20 тысяч военных.Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин сказал, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20241014/spetsoperatsiya-1978014061.html
https://ria.ru/20241014/kurskaya_oblast-1978005638.html
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курская область, татьяна москалькова, россия, дмитрий лубинец
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Татьяна Москалькова, Россия, Дмитрий Лубинец
Москалькова попросила Киев найти вывезенных жителей Курской области

Москалькова попросила Лубинца посетить вывезенных жителей Курской области

© РИА Новости / Илья ПиталевУполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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ДОХА, 15 окт - РИА Новости, Юлия Троицкая. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась к омбудсмену Верховной рады Украины Дмитрию Лубинцу с просьбой установить местонахождение и посетить людей, насильно вывезенных из Курской области. Об этом сама Москалькова рассказала РИА Новости.
"У нас есть обращения (от жителей Курской области — ред.) по поводу поиска родных и даже целых семей, которыми мы сейчас активно занимаемся. Я направила официальный запрос омбудсмену Украины с просьбой, чтобы он помог установить местонахождение этих людей и их судьбу, и, если есть возможность посетить их, то посетить и посмотреть, в каких условиях они находятся", — сообщила она.
Штурмовые подразделения ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
Алаудинов заявил об освобождении половины занятой ВСУ части Курской области
Вчера, 18:24
Ранее Москалькова сообщила, что в аппарат уполномоченного по правам человека в России поступили обращения от родственников, пытающихся разыскать более чем тысячу жителей Курской области, насильно вывезенных ВСУ.
Подразделения ВСУ ранним утром 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 20 тысяч военных.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин сказал, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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Вчера, 17:42
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьТатьяна МоскальковаРоссияДмитрий Лубинец
 
 
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