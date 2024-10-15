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Мошенники стали взламывать неактивные профили россиян в WhatsApp - РИА Новости, 15.10.2024
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10:13 15.10.2024
https://ria.ru/20241015/moshenniki-1978078620.html
Мошенники стали взламывать неактивные профили россиян в WhatsApp
Мошенники стали взламывать неактивные профили россиян в WhatsApp - РИА Новости, 15.10.2024
Мошенники стали взламывать неактивные профили россиян в WhatsApp
Злоумышленники стали взламывать неактивные профили россиян в WhatsApp (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) для дальнейшего... РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T10:13
2024-10-15T10:13
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Злоумышленники стали взламывать неактивные профили россиян в WhatsApp (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) для дальнейшего обзвона и обмана других пользователей мессенджера под видом сотрудников банков или сотовых операторов, рассказал РИА Новости директор по клиентскому обслуживанию и сервису розничного бизнеса "Вымпелкома" Дмитрий Чернов. "Мошенники взламывают аккаунты неактивных пользователей и начинают обзвон других пользователей мессенджера, выдавая себя за сотрудников банков или сотовых операторов", - сообщил Чернов. По его словам, мошенники могут изменить изображение профиля на логотип компании для создания доверия. Звонки поступают через мессенджер с номера жертвы, не подозревающей о взломе, что затрудняет идентификацию мошенничества. В результате со взломанного аккаунта могут проводиться массовые обзвоны. По данным группы быстрого реагирования оператора, чаще всего жертвами такой схемы становятся пожилые люди, которым мессенджер установили дети или внуки.
https://ria.ru/20241012/whatsapp-1977699144.html
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Новости
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технологии, россия, whatsapp inc., вымпелком
Технологии, Россия, WhatsApp Inc., ВымпелКом
Мошенники стали взламывать неактивные профили россиян в WhatsApp

"Билайн": мошенники стали взламывать неактивные аккаунты россиян в WhatsApp

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкИконка мессенджера WhatsApp на экране смартфона
Иконка мессенджера WhatsApp на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Иконка мессенджера WhatsApp на экране смартфона. Архивное фото
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Злоумышленники стали взламывать неактивные профили россиян в WhatsApp (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) для дальнейшего обзвона и обмана других пользователей мессенджера под видом сотрудников банков или сотовых операторов, рассказал РИА Новости директор по клиентскому обслуживанию и сервису розничного бизнеса "Вымпелкома" Дмитрий Чернов.
"Мошенники взламывают аккаунты неактивных пользователей и начинают обзвон других пользователей мессенджера, выдавая себя за сотрудников банков или сотовых операторов", - сообщил Чернов.
По его словам, мошенники могут изменить изображение профиля на логотип компании для создания доверия. Звонки поступают через мессенджер с номера жертвы, не подозревающей о взломе, что затрудняет идентификацию мошенничества. В результате со взломанного аккаунта могут проводиться массовые обзвоны.
По данным группы быстрого реагирования оператора, чаще всего жертвами такой схемы становятся пожилые люди, которым мессенджер установили дети или внуки.
Логотип мессенджера WhatsApp - РИА Новости, 1920, 12.10.2024
Россиян предупредили об опасности безобидных открыток в WhatsApp
12 октября, 02:17
 
ТехнологииРоссияWhatsApp Inc.ВымпелКом
 
 
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