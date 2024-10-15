https://ria.ru/20241015/moshenniki-1978078620.html

Мошенники стали взламывать неактивные профили россиян в WhatsApp

Мошенники стали взламывать неактивные профили россиян в WhatsApp - РИА Новости, 15.10.2024

Мошенники стали взламывать неактивные профили россиян в WhatsApp

Злоумышленники стали взламывать неактивные профили россиян в WhatsApp (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) для дальнейшего... РИА Новости, 15.10.2024

2024-10-15T10:13

2024-10-15T10:13

2024-10-15T10:13

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россия

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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Злоумышленники стали взламывать неактивные профили россиян в WhatsApp (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) для дальнейшего обзвона и обмана других пользователей мессенджера под видом сотрудников банков или сотовых операторов, рассказал РИА Новости директор по клиентскому обслуживанию и сервису розничного бизнеса "Вымпелкома" Дмитрий Чернов. "Мошенники взламывают аккаунты неактивных пользователей и начинают обзвон других пользователей мессенджера, выдавая себя за сотрудников банков или сотовых операторов", - сообщил Чернов. По его словам, мошенники могут изменить изображение профиля на логотип компании для создания доверия. Звонки поступают через мессенджер с номера жертвы, не подозревающей о взломе, что затрудняет идентификацию мошенничества. В результате со взломанного аккаунта могут проводиться массовые обзвоны. По данным группы быстрого реагирования оператора, чаще всего жертвами такой схемы становятся пожилые люди, которым мессенджер установили дети или внуки.

https://ria.ru/20241012/whatsapp-1977699144.html

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технологии, россия, whatsapp inc., вымпелком