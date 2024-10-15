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Мосгорсуд не отпустил из СИЗО экс-мэра Сочи Копайгородского - РИА Новости, 15.10.2024
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14:38 15.10.2024
https://ria.ru/20241015/mosgorsud-1978140338.html
Мосгорсуд не отпустил из СИЗО экс-мэра Сочи Копайгородского
Мосгорсуд не отпустил из СИЗО экс-мэра Сочи Копайгородского - РИА Новости, 15.10.2024
Мосгорсуд не отпустил из СИЗО экс-мэра Сочи Копайгородского
Мосгорсуд признал законным арест бывшего мэра города-курорта Сочи Алексея Копайгородского, которому вменили хищение земельных участков стоимостью 3,7 миллиона... РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T14:38
2024-10-15T14:38
происшествия
сочи
москва
россия
московский городской суд
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным арест бывшего мэра города-курорта Сочи Алексея Копайгородского, которому вменили хищение земельных участков стоимостью 3,7 миллиона рублей, и отклонил апелляционные жалобы его адвокатов, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Постановление Мещанского районного суда Москвы оставить без изменения, жалобы - без удовлетворения",- огласила решение судья. Мещанский райсуд арестовал Копайгородского 25 сентября. Ему вменяют часть 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере). Вину он не признает. Поддержать Копайгородского в суде пришла его супруга, которая ранее находилась в зоне СВО, а также двое его сослуживцев. Адвокаты просили избрать меру пресечения, не связанную с лишением свободы: домашний арест или наблюдение в воинской части, так как он добровольцем ушел участвовать в специальной военной операции. Защита обратила внимание на то, что Копайгородский является многодетным отцом и у него заключен контракт о прохождении службы в зоне СВО. Адвокат Павел Зайцев в жалобе на арест, в частности, указал, что в деле есть "фальсифицированное постановление о возбуждении уголовного дела". Защита уверяла суд, что доводы следователя о том, что Копайгородский может скрыться от органов предварительного следствия, оказать давление на свидетелей, голословны и документально не подтверждены, у их подзащитного даже нет загранпаспорта и что, ко всему прочему, вопрос о мере пресечения должен рассматривать военный суд, так как Копайгородский является военнослужащим. "Он патриот своей страны, он уехал защищать Родину", - добавила адвокат Ирина Федорова. Копайгородский был немногословен, попросив суд вернуть его в зону СВО под контроль его воинской части. Как стало известно в ходе судебного заседания, участки, хищение которых вменяют бывшему мэру, ранее были подарены фонду "Мир детства" для реабилитации детей из ЛНР и ДНР. Копайгородский стал мэром Сочи в сентябре 2019 года. Ранее занимал должность вице-губернатора Краснодарского края по внутренней политике. В отставку ушел в мае 2024 года в связи с переходом на новое место работы.
https://ria.ru/20241011/sochi-1977666757.html
https://ria.ru/20240926/mer-1974896345.html
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происшествия, сочи, москва, россия, московский городской суд
Происшествия, Сочи, Москва, Россия, Московский городской суд
Мосгорсуд не отпустил из СИЗО экс-мэра Сочи Копайгородского

Мосгорсуд признал законным арест Копайгородского и отклонил апелляции

© РИА Новости / Пресс-служба Мещанского суда | Перейти в медиабанкЭкс-глава города - курорта Сочи Алексей Копайгородский в Мещанском районном суде города Москвы
Экс-глава города - курорта Сочи Алексей Копайгородский в Мещанском районном суде города Москвы - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
© РИА Новости / Пресс-служба Мещанского суда
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Экс-глава города - курорта Сочи Алексей Копайгородский в Мещанском районном суде города Москвы. Архивное фото
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным арест бывшего мэра города-курорта Сочи Алексея Копайгородского, которому вменили хищение земельных участков стоимостью 3,7 миллиона рублей, и отклонил апелляционные жалобы его адвокатов, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Постановление Мещанского районного суда Москвы оставить без изменения, жалобы - без удовлетворения",- огласила решение судья.
Алексей Копайгородский - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
Суд в Сочи арестовал счета экс-мэра Копайгородского
11 октября, 18:17
Мещанский райсуд арестовал Копайгородского 25 сентября. Ему вменяют часть 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере). Вину он не признает.
Поддержать Копайгородского в суде пришла его супруга, которая ранее находилась в зоне СВО, а также двое его сослуживцев.
Адвокаты просили избрать меру пресечения, не связанную с лишением свободы: домашний арест или наблюдение в воинской части, так как он добровольцем ушел участвовать в специальной военной операции. Защита обратила внимание на то, что Копайгородский является многодетным отцом и у него заключен контракт о прохождении службы в зоне СВО.
Адвокат Павел Зайцев в жалобе на арест, в частности, указал, что в деле есть "фальсифицированное постановление о возбуждении уголовного дела". Защита уверяла суд, что доводы следователя о том, что Копайгородский может скрыться от органов предварительного следствия, оказать давление на свидетелей, голословны и документально не подтверждены, у их подзащитного даже нет загранпаспорта и что, ко всему прочему, вопрос о мере пресечения должен рассматривать военный суд, так как Копайгородский является военнослужащим.
Экс-глава города - курорта Сочи Алексей Копайгородский в Мещанском районном суде города Москвы - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
Следствие выясняет, связан ли экс-мэр Сочи с беглым бизнесменом Татуляном
26 сентября, 16:27
"Он патриот своей страны, он уехал защищать Родину", - добавила адвокат Ирина Федорова.
Копайгородский был немногословен, попросив суд вернуть его в зону СВО под контроль его воинской части.
Как стало известно в ходе судебного заседания, участки, хищение которых вменяют бывшему мэру, ранее были подарены фонду "Мир детства" для реабилитации детей из ЛНР и ДНР.
Копайгородский стал мэром Сочи в сентябре 2019 года. Ранее занимал должность вице-губернатора Краснодарского края по внутренней политике. В отставку ушел в мае 2024 года в связи с переходом на новое место работы.
Экс-глава Сочи Алексей Копайгородский - РИА Новости, 1920, 29.09.2024
В деле экс-мэра Сочи нашли неустановленных соучастников
29 сентября, 05:10
 
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