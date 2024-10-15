https://ria.ru/20241015/mosgorsud-1978140338.html

Мосгорсуд не отпустил из СИЗО экс-мэра Сочи Копайгородского

Мосгорсуд не отпустил из СИЗО экс-мэра Сочи Копайгородского - РИА Новости, 15.10.2024

Мосгорсуд не отпустил из СИЗО экс-мэра Сочи Копайгородского

Мосгорсуд признал законным арест бывшего мэра города-курорта Сочи Алексея Копайгородского, которому вменили хищение земельных участков стоимостью 3,7 миллиона... РИА Новости, 15.10.2024

2024-10-15T14:38

2024-10-15T14:38

2024-10-15T14:38

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сочи

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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным арест бывшего мэра города-курорта Сочи Алексея Копайгородского, которому вменили хищение земельных участков стоимостью 3,7 миллиона рублей, и отклонил апелляционные жалобы его адвокатов, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Постановление Мещанского районного суда Москвы оставить без изменения, жалобы - без удовлетворения",- огласила решение судья. Мещанский райсуд арестовал Копайгородского 25 сентября. Ему вменяют часть 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере). Вину он не признает. Поддержать Копайгородского в суде пришла его супруга, которая ранее находилась в зоне СВО, а также двое его сослуживцев. Адвокаты просили избрать меру пресечения, не связанную с лишением свободы: домашний арест или наблюдение в воинской части, так как он добровольцем ушел участвовать в специальной военной операции. Защита обратила внимание на то, что Копайгородский является многодетным отцом и у него заключен контракт о прохождении службы в зоне СВО. Адвокат Павел Зайцев в жалобе на арест, в частности, указал, что в деле есть "фальсифицированное постановление о возбуждении уголовного дела". Защита уверяла суд, что доводы следователя о том, что Копайгородский может скрыться от органов предварительного следствия, оказать давление на свидетелей, голословны и документально не подтверждены, у их подзащитного даже нет загранпаспорта и что, ко всему прочему, вопрос о мере пресечения должен рассматривать военный суд, так как Копайгородский является военнослужащим. "Он патриот своей страны, он уехал защищать Родину", - добавила адвокат Ирина Федорова. Копайгородский был немногословен, попросив суд вернуть его в зону СВО под контроль его воинской части. Как стало известно в ходе судебного заседания, участки, хищение которых вменяют бывшему мэру, ранее были подарены фонду "Мир детства" для реабилитации детей из ЛНР и ДНР. Копайгородский стал мэром Сочи в сентябре 2019 года. Ранее занимал должность вице-губернатора Краснодарского края по внутренней политике. В отставку ушел в мае 2024 года в связи с переходом на новое место работы.

https://ria.ru/20241011/sochi-1977666757.html

https://ria.ru/20240926/mer-1974896345.html

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