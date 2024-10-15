https://ria.ru/20241015/morales-1978057305.html

СМИ: генпрокуратура Боливии просит запреть Моралесу выезд из страны

СМИ: генпрокуратура Боливии просит запреть Моралесу выезд из страны - РИА Новости, 15.10.2024

СМИ: генпрокуратура Боливии просит запреть Моралесу выезд из страны

Генпрокуратура Боливии просит принять меры по недопущению выезда из страны бывшего президента Эво Моралеса, подозреваемого по делу о торговле людьми и растлении РИА Новости, 15.10.2024

2024-10-15T04:39

2024-10-15T04:39

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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Генпрокуратура Боливии просит принять меры по недопущению выезда из страны бывшего президента Эво Моралеса, подозреваемого по делу о торговле людьми и растлении несовершеннолетней, сообщает газета Deber. "Запрос на миграционное предупреждение был подан в среду 9 октября", - говорится в публикации. Прокурор департамента Тариха Сандра Гутьеррес ранее заявила, что прокуратура в Боливии готовит ордер на задержание Моралеса после его неявки на допрос по делу о торговле людьми и растлении несовершеннолетней. До этого полиция Боливии официально уведомила экс-президента о необходимости дать показания по возбужденному против него делу. Его подозревают в растлении несовершеннолетней девушки, родившей ребенка, отцом которой в свидетельстве о рождении значится Моралес. Дело было возбуждено еще в 2016 году, а в конце сентября прокуратура города Тариха возобновила разбирательство. Седьмого октября, генпрокурор Хуан Ланчипа сообщил, что Моралес был вызван для дачи показаний комиссии, сформированной генеральной прокуратурой. Моралес связывает судебное преследование со своей политической деятельностью. В своем сообщении в соцсети Х он назвал дело против себя "новым планом "Кондор" - кампанией по преследованию и уничтожению политической оппозиции, главным образом коммунистов, которая проводилась в ряде стран Южной Америки в 1970-1980 годах при поддержке спецслужб США. Действующий президент Боливии Луис Арсе и Моралес намерены бороться за пост главы государства в 2025 году. Оба представляют крупнейшее в стране левое "Движение к социализму". Внутри него есть группы, поддерживающие Моралеса, а есть организации, выступающие на стороне действующего главы государства.

https://ria.ru/20240628/boliviya-1956240313.html

https://ria.ru/20240628/boliviya-1955979118.html

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в мире, боливия, южная америка, сша, эво моралес, луис арсе