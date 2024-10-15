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СМИ: генпрокуратура Боливии просит запреть Моралесу выезд из страны - РИА Новости, 15.10.2024
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04:39 15.10.2024 (обновлено: 04:41 15.10.2024)
https://ria.ru/20241015/morales-1978057305.html
СМИ: генпрокуратура Боливии просит запреть Моралесу выезд из страны
СМИ: генпрокуратура Боливии просит запреть Моралесу выезд из страны - РИА Новости, 15.10.2024
СМИ: генпрокуратура Боливии просит запреть Моралесу выезд из страны
Генпрокуратура Боливии просит принять меры по недопущению выезда из страны бывшего президента Эво Моралеса, подозреваемого по делу о торговле людьми и растлении РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T04:39
2024-10-15T04:41
в мире
боливия
южная америка
сша
эво моралес
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Генпрокуратура Боливии просит принять меры по недопущению выезда из страны бывшего президента Эво Моралеса, подозреваемого по делу о торговле людьми и растлении несовершеннолетней, сообщает газета Deber. "Запрос на миграционное предупреждение был подан в среду 9 октября", - говорится в публикации. Прокурор департамента Тариха Сандра Гутьеррес ранее заявила, что прокуратура в Боливии готовит ордер на задержание Моралеса после его неявки на допрос по делу о торговле людьми и растлении несовершеннолетней. До этого полиция Боливии официально уведомила экс-президента о необходимости дать показания по возбужденному против него делу. Его подозревают в растлении несовершеннолетней девушки, родившей ребенка, отцом которой в свидетельстве о рождении значится Моралес. Дело было возбуждено еще в 2016 году, а в конце сентября прокуратура города Тариха возобновила разбирательство. Седьмого октября, генпрокурор Хуан Ланчипа сообщил, что Моралес был вызван для дачи показаний комиссии, сформированной генеральной прокуратурой. Моралес связывает судебное преследование со своей политической деятельностью. В своем сообщении в соцсети Х он назвал дело против себя "новым планом "Кондор" - кампанией по преследованию и уничтожению политической оппозиции, главным образом коммунистов, которая проводилась в ряде стран Южной Америки в 1970-1980 годах при поддержке спецслужб США. Действующий президент Боливии Луис Арсе и Моралес намерены бороться за пост главы государства в 2025 году. Оба представляют крупнейшее в стране левое "Движение к социализму". Внутри него есть группы, поддерживающие Моралеса, а есть организации, выступающие на стороне действующего главы государства.
https://ria.ru/20240628/boliviya-1956240313.html
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в мире, боливия, южная америка, сша, эво моралес, луис арсе
В мире, Боливия, Южная Америка, США, Эво Моралес, Луис Арсе
СМИ: генпрокуратура Боливии просит запреть Моралесу выезд из страны

Deber: генпрокуратура Боливии просить не допустить выезда Моралеса из страны

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЭкс-президент Боливии Эво Моралес
Экс-президент Боливии Эво Моралес - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Экс-президент Боливии Эво Моралес. Архивное фото
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Генпрокуратура Боливии просит принять меры по недопущению выезда из страны бывшего президента Эво Моралеса, подозреваемого по делу о торговле людьми и растлении несовершеннолетней, сообщает газета Deber.
"Запрос на миграционное предупреждение был подан в среду 9 октября", - говорится в публикации.
Военная полиция на площади Мурильо в Ла-Пасе, Боливия - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
Президент Боливии назвал причастных к попытке госпереворота
28 июня, 23:02
Прокурор департамента Тариха Сандра Гутьеррес ранее заявила, что прокуратура в Боливии готовит ордер на задержание Моралеса после его неявки на допрос по делу о торговле людьми и растлении несовершеннолетней. До этого полиция Боливии официально уведомила экс-президента о необходимости дать показания по возбужденному против него делу. Его подозревают в растлении несовершеннолетней девушки, родившей ребенка, отцом которой в свидетельстве о рождении значится Моралес. Дело было возбуждено еще в 2016 году, а в конце сентября прокуратура города Тариха возобновила разбирательство. Седьмого октября, генпрокурор Хуан Ланчипа сообщил, что Моралес был вызван для дачи показаний комиссии, сформированной генеральной прокуратурой.
Моралес связывает судебное преследование со своей политической деятельностью. В своем сообщении в соцсети Х он назвал дело против себя "новым планом "Кондор" - кампанией по преследованию и уничтожению политической оппозиции, главным образом коммунистов, которая проводилась в ряде стран Южной Америки в 1970-1980 годах при поддержке спецслужб США.
Действующий президент Боливии Луис Арсе и Моралес намерены бороться за пост главы государства в 2025 году. Оба представляют крупнейшее в стране левое "Движение к социализму". Внутри него есть группы, поддерживающие Моралеса, а есть организации, выступающие на стороне действующего главы государства.
Президент Боливии Луис Арсе после попытки госпереворота - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
В Боливии сочли визит президента в Россию поводом к попытке переворота
28 июня, 02:36
 
В миреБоливияЮжная АмерикаСШАЭво МоралесЛуис Арсе
 
 
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