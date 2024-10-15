https://ria.ru/20241015/moldaviya-1978229033.html

Экс-премьер Молдавии рассказал, как Санду использует финансы ЕС

Экс-премьер Молдавии рассказал, как Санду использует финансы ЕС - РИА Новости, 15.10.2024

Экс-премьер Молдавии рассказал, как Санду использует финансы ЕС

Президент Молдавии Майя Санду занимается политизацией европейских фондов, чтобы поднять свой рейтинг перед выборами президента, считает экс-премьер Влад Филат. РИА Новости, 15.10.2024

2024-10-15T20:52

2024-10-15T20:52

2024-10-15T20:56

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КИШИНЕВ, 15 окт - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду занимается политизацией европейских фондов, чтобы поднять свой рейтинг перед выборами президента, считает экс-премьер Влад Филат. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, посетившая Молдавию перед проведением в этой стране президентских выборов и референдума по членству в ЕС, на совместной пресс-конференции с Майей Санду обещала Кишиневу 1,8 миллиарда евро инвестиций при сохранении евроинтеграционного пути. "Политизация европейских фондов – опасная игра, Майя Санду и ее команда воспользовались этим европейским контекстом, превратив технический момент в электоральное преимущество, как будто средства предназначались исключительно для их политического успеха. Эти средства не зависят от того, кто будет в правительстве. Они будут выделяться до тех пор, пока будут соблюдаться условия, выдвинутые Еврокомиссией", - написал Филат в соцсетях. По его словам, если Санду и партия "Действие и солидарность" не смогут осуществить положенные реформы, то Европейский Союз не будет виноват в том, что средства не дойдут до Молдавии. "Попытка связать приход этих денег с политическим лидером является грубой манипуляцией, которая вписывается в агрессивную электоральную риторику использования административного ресурса в пользу кандидата. Политики должны сосредоточиться на прозрачности и правильном использовании средств, а не на их избирательной капитализации", - добавил экс-премьер. Примечательно, что Евросоюз значительно активизировал свою деятельность по Молдавии накануне президентских выборов и референдума по присоединению этой страны к ЕС, которые пройдут 20 октября. Девятого октября Европарламент принял резолюцию с призывом вводить санкции против молдавской оппозиции, а также ускорить процесс евроинтеграции этой страны, находящейся в статусе кандидата в ЕС. Параллельно Брюссель продолжает вводить санкции против молдавской оппозиции и сторонников развития отношений с Россией, а также выдвигать безосновательные обвинения в адрес РФ о якобы вмешательстве в дела Молдавии и попытках повлиять на избирательный процесс. Очередные президентские выборы в Молдавии состоятся 20 октября, одновременно с референдумом о вступлении страны в ЕС. На выборах в Молдавии зарегистрировано 11 кандидатов: помимо действующего президента Майи Санду, это бывший генпрокурор Александр Стояногло, экс-премьеры Василий Тарлев и Ион Кику, экс-глава Гагаузии Ирина Влах, экс-глава МВД Андрей Нэстасе, экс-глава МИД Тудор Ульяновский, экс-министр молодежи и спорта Октавиан Цыку, экс-прокурор Виктория Фуртунэ, лидер политсилы "Наша партия" Ренато Усатый и журналист Наталья Морарь.

https://ria.ru/20241015/pridnestrove-1978227957.html

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