Экс-премьер Молдавии рассказал, как Санду использует финансы ЕС
Экс-премьер Молдавии Филат: Санду использует деньги ЕС для политического успеха
© AP Photo / Yves LoggheБывший премьер-министр Молдавии Влад Филат
© AP Photo / Yves Logghe
Бывший премьер-министр Молдавии Влад Филат
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КИШИНЕВ, 15 окт - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду занимается политизацией европейских фондов, чтобы поднять свой рейтинг перед выборами президента, считает экс-премьер Влад Филат.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, посетившая Молдавию перед проведением в этой стране президентских выборов и референдума по членству в ЕС, на совместной пресс-конференции с Майей Санду обещала Кишиневу 1,8 миллиарда евро инвестиций при сохранении евроинтеграционного пути.
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"Политизация европейских фондов – опасная игра, Майя Санду и ее команда воспользовались этим европейским контекстом, превратив технический момент в электоральное преимущество, как будто средства предназначались исключительно для их политического успеха. Эти средства не зависят от того, кто будет в правительстве. Они будут выделяться до тех пор, пока будут соблюдаться условия, выдвинутые Еврокомиссией", - написал Филат в соцсетях.
По его словам, если Санду и партия "Действие и солидарность" не смогут осуществить положенные реформы, то Европейский Союз не будет виноват в том, что средства не дойдут до Молдавии.
"Попытка связать приход этих денег с политическим лидером является грубой манипуляцией, которая вписывается в агрессивную электоральную риторику использования административного ресурса в пользу кандидата. Политики должны сосредоточиться на прозрачности и правильном использовании средств, а не на их избирательной капитализации", - добавил экс-премьер.
Примечательно, что Евросоюз значительно активизировал свою деятельность по Молдавии накануне президентских выборов и референдума по присоединению этой страны к ЕС, которые пройдут 20 октября. Девятого октября Европарламент принял резолюцию с призывом вводить санкции против молдавской оппозиции, а также ускорить процесс евроинтеграции этой страны, находящейся в статусе кандидата в ЕС. Параллельно Брюссель продолжает вводить санкции против молдавской оппозиции и сторонников развития отношений с Россией, а также выдвигать безосновательные обвинения в адрес РФ о якобы вмешательстве в дела Молдавии и попытках повлиять на избирательный процесс.
Очередные президентские выборы в Молдавии состоятся 20 октября, одновременно с референдумом о вступлении страны в ЕС. На выборах в Молдавии зарегистрировано 11 кандидатов: помимо действующего президента Майи Санду, это бывший генпрокурор Александр Стояногло, экс-премьеры Василий Тарлев и Ион Кику, экс-глава Гагаузии Ирина Влах, экс-глава МВД Андрей Нэстасе, экс-глава МИД Тудор Ульяновский, экс-министр молодежи и спорта Октавиан Цыку, экс-прокурор Виктория Фуртунэ, лидер политсилы "Наша партия" Ренато Усатый и журналист Наталья Морарь.