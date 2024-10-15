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Оппозиция в Молдавии третий день не может получить агитационные газеты - РИА Новости, 15.10.2024
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19:58 15.10.2024 (обновлено: 19:59 15.10.2024)
https://ria.ru/20241015/moldaviya-1978224154.html
Оппозиция в Молдавии третий день не может получить агитационные газеты
Оппозиция в Молдавии третий день не может получить агитационные газеты - РИА Новости, 15.10.2024
Оппозиция в Молдавии третий день не может получить агитационные газеты
Оппозиционная молдавская партия "Возрождение" третий день не может получить агитационные газеты, которые конфисковала полиция Молдавии, поскольку... РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T19:58
2024-10-15T19:59
в мире
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илан шор
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возрождение
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КИШИНЕВ, 15 окт - РИА Новости. Оппозиционная молдавская партия "Возрождение" третий день не может получить агитационные газеты, которые конфисковала полиция Молдавии, поскольку правоохранители тянут время до дня тишины перед выборами президента и референдумом, заявила журналистам во вторник лидер политсилы Наталья Параска. Представители партии "Возрождение" в воскресенье вечером не смогли забрать из типографии партию газет, хотя у них были необходимые документы. Они направили жалобу в полицию, а также призвали наблюдателей и международные структуры обратить внимание на ситуацию. Во вторник руководство партии добивалось от полиции выдачи газет, однако рассмотрение вопроса перенесли на среду. "Партия "Действие и солидарность" мелочно тянет время — вот их главная задача. Чем дольше они продержат тираж под замком, тем меньше молдаван успеют прочесть этот выпуск, чтобы в преддверии выборов узнать правду о "желтых" (партийный цвет правящей партии "Действие и солидарность" - ред.), - заявила Параска. Она заявила, что члены партии будут настаивать на возвращении изъятого тиража. "Но я не исключаю, что и завтра власти нашей республики найдут способ не отдать газеты, чтобы затянуть дело еще на один день. Это излюбленная тактика тех, кому не хватает духу на соперничество лицом к лицу. Только они ошибаются, думая таким образом скрыть от молдаван правду. Мы все равно донесем ее до граждан республики, чтобы 20 октября каждый смог сделать верный выбор с открытыми глазами. Вместе мы откроем Молдавии путь к возрождению и процветанию без режима Санду и евроинтеграции", - подчеркнула Параска. Референдум о евроинтеграции Молдавии пройдет 20 октября, в один день с выборами президента. На референдуме будет один вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение Конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский Союз?". Идея референдума подверглась критике со стороны общественности и оппозиционных сил Молдавии. В частности, лидер блока "Победа" Илан Шор, а также экс-президент и лидер Партии социалистов Игорь Додон, экс-премьер Василий Тарлев и другие политики неоднократно заявляли в СМИ, что за этим плебисцитом скрывается манипуляция общественным мнением. Оппозиция убеждена, что референдум не столько отражает стремления народа, сколько является инструментом для усиления позиций действующих властей перед предстоящими президентскими и парламентскими выборами.
https://ria.ru/20240422/moldaviya-1941640151.html
https://ria.ru/20241015/moldaviya-1978206188.html
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в мире, молдавия, илан шор, игорь додон, возрождение
В мире, Молдавия, Илан Шор, Игорь Додон, Возрождение
Оппозиция в Молдавии третий день не может получить агитационные газеты

Партия "Возрождение" третий день не может получить газеты от полиции

© Sputnik / Родион Прока | Перейти в медиабанкСторонники молдавской оппозиционной партии "Возрождение" проводят протестный митинг у здания парламента в Кишиневе
Сторонники молдавской оппозиционной партии Возрождение проводят протестный митинг у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
© Sputnik / Родион Прока
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Сторонники молдавской оппозиционной партии "Возрождение" проводят протестный митинг у здания парламента в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 15 окт - РИА Новости. Оппозиционная молдавская партия "Возрождение" третий день не может получить агитационные газеты, которые конфисковала полиция Молдавии, поскольку правоохранители тянут время до дня тишины перед выборами президента и референдумом, заявила журналистам во вторник лидер политсилы Наталья Параска.
Представители партии "Возрождение" в воскресенье вечером не смогли забрать из типографии партию газет, хотя у них были необходимые документы. Они направили жалобу в полицию, а также призвали наблюдателей и международные структуры обратить внимание на ситуацию. Во вторник руководство партии добивалось от полиции выдачи газет, однако рассмотрение вопроса перенесли на среду.
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"Партия "Действие и солидарность" мелочно тянет время — вот их главная задача. Чем дольше они продержат тираж под замком, тем меньше молдаван успеют прочесть этот выпуск, чтобы в преддверии выборов узнать правду о "желтых" (партийный цвет правящей партии "Действие и солидарность" - ред.), - заявила Параска.
Она заявила, что члены партии будут настаивать на возвращении изъятого тиража.
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"Но я не исключаю, что и завтра власти нашей республики найдут способ не отдать газеты, чтобы затянуть дело еще на один день. Это излюбленная тактика тех, кому не хватает духу на соперничество лицом к лицу. Только они ошибаются, думая таким образом скрыть от молдаван правду. Мы все равно донесем ее до граждан республики, чтобы 20 октября каждый смог сделать верный выбор с открытыми глазами. Вместе мы откроем Молдавии путь к возрождению и процветанию без режима Санду и евроинтеграции", - подчеркнула Параска.
Референдум о евроинтеграции Молдавии пройдет 20 октября, в один день с выборами президента. На референдуме будет один вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение Конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский Союз?". Идея референдума подверглась критике со стороны общественности и оппозиционных сил Молдавии. В частности, лидер блока "Победа" Илан Шор, а также экс-президент и лидер Партии социалистов Игорь Додон, экс-премьер Василий Тарлев и другие политики неоднократно заявляли в СМИ, что за этим плебисцитом скрывается манипуляция общественным мнением. Оппозиция убеждена, что референдум не столько отражает стремления народа, сколько является инструментом для усиления позиций действующих властей перед предстоящими президентскими и парламентскими выборами.
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