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Лидер "Победы" заявил об обысках молдаван, поддерживающих оппозицию - РИА Новости, 15.10.2024
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18:47 15.10.2024
https://ria.ru/20241015/moldaviya-1978213890.html
Лидер "Победы" заявил об обысках молдаван, поддерживающих оппозицию
Лидер "Победы" заявил об обысках молдаван, поддерживающих оппозицию - РИА Новости, 15.10.2024
Лидер "Победы" заявил об обысках молдаван, поддерживающих оппозицию
Лидер молдавского оппозиционного блока "Победа" Илана Шор заявил, что правоохранительные органы проводят обыски и оказывают давление на жителей населенных... РИА Новости, 15.10.2024
2024-10-15T18:47
2024-10-15T18:47
в мире
молдавия
гагаузия
илан шор
майя санду
ион кику
наша партия
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КИШИНЕВ, 15 окт - РИА Новости. Лидер молдавского оппозиционного блока "Победа" Илана Шор заявил, что правоохранительные органы проводят обыски и оказывают давление на жителей населенных пунктов, в которых поддерживают представителей политсилы. Ранее Антикоррупционная прокуратура Молдавии сообщила, что проводит обыски по всей стране, связанные с уголовным делом по факту создания преступной организации, которая якобы отмывает деньги, подкупает избирателей и незаконно финансирует политсилы, чтобы повлиять на итоги президентских выборов. Позже полиция Молдавии заявила, что провела более 100 обысков по делу о незаконном финансировании политсил, подкупе избирателей перед выборами и отмыванию средств. Три представителя оппозиционного блока "Победа" в Дрокиевском районе тогда были задержаны на 72 часа, а после суд постановил каждому по 30 суток ареста. В пятницу были проведены обыски в мэрии города Оргеев, после которых четыре активистки блока были задержаны. Национальный антикоррупционный центр (НАЦ) Молдавии во вторник провел обыски в городе Бельцы на севере республики. "Люди в масках и с оружием ворвались в офис нашего блока "Победа" в Бельцах. Напугали сотрудников и опять доказали: бандитская власть сделала людей бесправными. Прошли обыски и у ряда наших активистов в Бельцах. Все знают о серьезной поддержке нашей команды в этом городе, именно поэтому сейчас на Бельцы оказывают особенное давление, - написал Шор в соцсетях. Он отметил, что обыски также прошли в Единцах и Сынжерее. Политик обещает, что блок окажет юридическую поддержку активистам, которые были задержаны полицией. "При "евродемократии" Санду люди переходят на другую сторону улицы, если видят полицейского. А сотрудничество с оппозицией стало преступлением. Такой мы хотим видеть нашу Молдавию?" - добавил Шор, заметив, что похожая ситуация вскоре может произойти и в отношении членов правящей партии "Действие и солидарность". Глава полиции Молдавии Виорел Чернэуцяну 3 октября заявил, что в стране создана преступная группировка, которая якобы контролируется лидером блока "Победа" Иланом Шором. По данным следствия, только в сентябре в страну различными путями поступило 15 миллионов долларов, которые якобы использовались для подкупа 130 тысяч избирателей. Полиция настаивает, что подобным путем сторонники Шора хотят привести к власти пророссийского кандидата. При этом представителей блока "Победа" среди кандидатов в президенты нет. Выборы президента Молдавии и референдум об изменении конституции страны ради евроинтеграции пройдут 20 октября. На выборах в Молдавии зарегистрировано 11 кандидатов: помимо действующего президента Майи Санду, это бывший генпрокурор Александр Стояногло, экс-премьеры Василий Тарлев и Ион Кику, экс-глава Гагаузии Ирина Влах, экс-глава МВД Андрей Нэстасе, экс-глава МИД Тудор Ульяновский, экс-министр молодежи и спорта Октавиан Цыку, экс-прокурор Виктория Фуртунэ, лидер политсилы "Наша партия" Ренато Усатый и журналист Наталья Морарь.
https://ria.ru/20240423/moldaviya-1941772272.html
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в мире, молдавия, гагаузия, илан шор, майя санду, ион кику, наша партия
В мире, Молдавия, Гагаузия, Илан Шор, Майя Санду, Ион Кику, Наша партия
Лидер "Победы" заявил об обысках молдаван, поддерживающих оппозицию

Лидер блока "Победа" Шор заявил об обысках жителей, поддерживающих оппозицию

© Sputnik / OsmatescoАвтомобиль молдавской полиции
Автомобиль молдавской полиции - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
© Sputnik / Osmatesco
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КИШИНЕВ, 15 окт - РИА Новости. Лидер молдавского оппозиционного блока "Победа" Илана Шор заявил, что правоохранительные органы проводят обыски и оказывают давление на жителей населенных пунктов, в которых поддерживают представителей политсилы.
Ранее Антикоррупционная прокуратура Молдавии сообщила, что проводит обыски по всей стране, связанные с уголовным делом по факту создания преступной организации, которая якобы отмывает деньги, подкупает избирателей и незаконно финансирует политсилы, чтобы повлиять на итоги президентских выборов. Позже полиция Молдавии заявила, что провела более 100 обысков по делу о незаконном финансировании политсил, подкупе избирателей перед выборами и отмыванию средств. Три представителя оппозиционного блока "Победа" в Дрокиевском районе тогда были задержаны на 72 часа, а после суд постановил каждому по 30 суток ареста. В пятницу были проведены обыски в мэрии города Оргеев, после которых четыре активистки блока были задержаны. Национальный антикоррупционный центр (НАЦ) Молдавии во вторник провел обыски в городе Бельцы на севере республики.
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"Люди в масках и с оружием ворвались в офис нашего блока "Победа" в Бельцах. Напугали сотрудников и опять доказали: бандитская власть сделала людей бесправными. Прошли обыски и у ряда наших активистов в Бельцах. Все знают о серьезной поддержке нашей команды в этом городе, именно поэтому сейчас на Бельцы оказывают особенное давление, - написал Шор в соцсетях.
Он отметил, что обыски также прошли в Единцах и Сынжерее. Политик обещает, что блок окажет юридическую поддержку активистам, которые были задержаны полицией.
"При "евродемократии" Санду люди переходят на другую сторону улицы, если видят полицейского. А сотрудничество с оппозицией стало преступлением. Такой мы хотим видеть нашу Молдавию?" - добавил Шор, заметив, что похожая ситуация вскоре может произойти и в отношении членов правящей партии "Действие и солидарность".
Глава полиции Молдавии Виорел Чернэуцяну 3 октября заявил, что в стране создана преступная группировка, которая якобы контролируется лидером блока "Победа" Иланом Шором. По данным следствия, только в сентябре в страну различными путями поступило 15 миллионов долларов, которые якобы использовались для подкупа 130 тысяч избирателей. Полиция настаивает, что подобным путем сторонники Шора хотят привести к власти пророссийского кандидата. При этом представителей блока "Победа" среди кандидатов в президенты нет.
Выборы президента Молдавии и референдум об изменении конституции страны ради евроинтеграции пройдут 20 октября. На выборах в Молдавии зарегистрировано 11 кандидатов: помимо действующего президента Майи Санду, это бывший генпрокурор Александр Стояногло, экс-премьеры Василий Тарлев и Ион Кику, экс-глава Гагаузии Ирина Влах, экс-глава МВД Андрей Нэстасе, экс-глава МИД Тудор Ульяновский, экс-министр молодежи и спорта Октавиан Цыку, экс-прокурор Виктория Фуртунэ, лидер политсилы "Наша партия" Ренато Усатый и журналист Наталья Морарь.
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